【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美國總統川普對貿易戰態度再度轉變，表示華為爭議可以在貿易協議中解決，配合台幣對美元止跌回升，前一日遭到賣盤血洗的電子類股週五早盤強勢反彈，台積電上漲超過１％扮演撐盤要角，不過大立光隨即回吐逾３％漲幅，鴻海也表現相對弱勢，限制指數反彈空間，收盤指數上漲 0.19%。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統川普表示，華為爭議可以在美中貿易協議中得到解決，而且美中雙方達成協議的可能性很大，受到激勵美股指數期貨電子盤於亞市反彈走高，亞股週五也普遍獲得支撐，中國滬深兩市小幅低開，隨即由前一日跌深的白酒股反彈帶領下走高，盤中券商、銀行、保險以及農業板塊輪番拉升，不過多方熱點難以維繫，資金普遍維持觀望謹慎態度，指數大多於平盤上下游走，A50 期貨在權重股表現下較為強

《國際商品市場焦點分析》

美國上週原油庫存意外增加，且續刷近兩年來高位，另外汽油及蒸餾油庫存同步增加，加上美國國內產量再度攀升至 1220 萬桶 / 日的歷史紀錄，顯示美國原油基本面未有改善，美國商務部表示將把中國安控廠商列為黑名單，顯示中美貿易戰目前仍未有解決方式，歐元區公佈製造業 PMI 為 47.7，顯示全球製造業仍呈現疲弱狀況，輕原油期貨週四在失守 60 美元關卡後，引發龐大停損賣壓，收盤重挫超過 5%。

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