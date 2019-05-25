〈彩虹理財術〉步入婚姻勿忘稅事 同婚新人結婚首年最高有1280萬贈與免稅額

同性結婚專法上路，不少同性伴侶特定選在 24 日登記結婚，財政部賦稅署表示，今年結婚的同性伴侶，明年申報個人綜所稅時可選擇分開或合併申報，同時可享父母結婚贈與的 100 萬以內免稅額，以及每人每年 220 萬元的贈與免稅額。

假設新人雙方父母每人各自贈與免稅額 320 萬計算，每對新人在結婚當年即可享有 1280 萬的財產贈與免稅額。

同性伴侶結婚其實與異性夫妻一樣，其所享有的權利義務毫無差別，事實上，我國的《遺產及贈與稅法》早在同婚釋憲前，在稅法文字即以中性的「配偶」字眼陳述，並明示相關權益可準用《民法》，換言之，同性伴侶結婚後也可直接適用婚嫁、贈與稅相關優惠。

賦稅署指出，同性伴侶在今年登記結婚後，明年 5 月申報綜所稅可決定與配偶分開或合併申報，同時適用現行的相關扣除額規定，以贈與部分來說，新人可享有來自父母每人各 100 萬的贈與免稅額，以及每年每人 220 萬的贈與免稅額。

過去同性伴侶，因沒有婚姻關係，碰上現金與財產贈與時必須課徵贈與稅，並以累進稅率課徵，最高稅率達 20%，也就是贈與淨額達 5000 萬時，贈與稅率為 20%，在同婚專法通過後，每對新人的父母，每人在結婚首年最高有 320 萬的贈與免稅額，如果父母都「贈好贈滿」，明年同婚者合計可享 1280 萬的財產贈與免稅額。