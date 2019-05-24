【華冠投顧】空方控盤不變 但未藉利空續摜壓

◆盤勢分析

「這個訊號」表示多方開始穩住陣腳

昨日提過「多頭面對新一輪的利空，選擇放手讓指數破底，之後需要重新見到轉折型態或 "破底翻" 走勢，才有樂觀理由」。

昨夜美股大跌，台股因為昨日先跌，今日稍見止穩反彈，表現較國際盤強一些，終場大盤 + 19 點，Ｋ棒呈現「陽線孕育」組合，OTC 指數 - 0.11%，仍壓在所有均線之下。

目前台股仍由空方掌控，多頭是否有機會走出 "轉折型態" 甚至 "破底翻" 走勢呢？從三個跡象來看並非全然無望：(1) 美中貿易戰首當其衝的美股、陸股昨日雖然同步大跌，但主要指數除了費半之外，其餘道瓊、Nasdaq、SP500、上海、深圳都還守在半年線與年線之上，最重要的多方防線尚未瓦解；(2) 台灣央行進場喊話阻貶台幣，中國人行以及韓國央行也開始放話甚至出手干預匯率，此舉影響美元指數於創高後留上影線收黑、離岸人民幣至截稿為止亦升至十日線附近，熱錢外逃的力道應可逐漸緩和；(3) 美國總統川普試圖安撫資本市場信心，預期美中貿易戰很快將會落幕，並表示華為的爭議可以在美中貿易談判中解決。

上列各點要素有機會提振台股多頭的企圖心，不過現階段畢竟還是空方勢，摸底操作就是冒著違背趨勢的風險，建議起碼等多頭穩住陣腳再出手，才是有效降低風險、增進獲利的模式。

＜操作策略＞

昇楷 5/6 調整操作策略為「握著現金，不見兔子不撒鷹」，避開台股 700 多點的急跌，5/14 開始鎖定潛力股布局，目前雖然佈局個股多仍守住強勢整理姿態甚至逆勢抗跌，但在大盤空方架構下，之後若是跌破移動停損停利點，仍會選擇出場。

反之，如果大盤正式出現轉折型態甚至 "破底翻" 走勢，操作上則必須趁機擴大多頭部位，因為自 5/14（上週二）至今，持續有強大買盤於大盤年線附近承接外資倒出來的籌碼（期間外資砍出約 800 億，跌點卻僅約 200 點），一旦多頭重掌控盤權，就有可能走報復性反彈，第一時間不能太過猶豫。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，《2330 台積電》不受美國出口禁令影響，正常供貨給華為，股價止跌反彈並帶動《3529 力旺》帶量強攻；華為概念股《3081 聯亞》、《3481 群創》、《3338 泰碩》... 跌深反彈，"運動大聯盟" 族群《1473 台南》、《9802 鈺齊 - KY》、《1736 喬山》... 連日上攻；其餘《4968 立積》、《5483 中美晶》... 亦維持強勢結構。

弱勢股方面，受到蘋果手機恐遭大陸消費者抵制衝擊，蘋概股《3406 玉晶光》摜至跌停，《3105 穩懋》、《6462 神盾》、《2455 全新》... 殺尾下跌；被動元件族群自龍頭《2327 國巨》爆出內線交易破底後，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》亦走弱，後市整理期恐將拉長。

賴昇楷 分析師

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

