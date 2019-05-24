華夏看好PVC需求持續成長 惟價格仍有變數

華夏 (1305-TW) 今 (24) 日召開法說會，今年出貨量可望優於去年，但產品價格仍有許多變數，看好 PVC 需求持續成長。展望第 2 季，華夏看好，主要產品 PVC 需求可望回穩，今年孟加拉、緬甸、柬埔寨等國 PVC 需求優於預期，孟加拉今年加工旺季提早開動，預期榮景可維持至第 3 季，整體東南亞地區中長期需求可期。

談及美中貿易戰，華夏總經理林漢福表示，美中貿易戰剛開始開打時很緊張，但目前看來，影響差不多就是如此，只是幅度的大小仍得觀察。對於今年營運，他強調，今年出貨量將會優於去年，惟產品價格仍有許多變數，但 PVC 產業需求仍持續成長，將盡力提升營運績效。

對於巴西最大氯鹼及 PVC 業者宣布關閉氯鹼廠，將使全球液鹼、EDC 供給轉緊，同步影響下游 VCM 與 PVC 供給，法人先前認為，華夏 EDC 產能須向外採購，恐因此衝擊獲利，而台塑則將受惠一貫化產品佈局，營運將因此受惠。

不過，對此，林漢福認為，若上下垂直整合越完整，受到的影響當然越小，但 EDC、VCM 都是 PVC 上游原料，影響營運的關鍵在於 PVC 的需求是否暢旺，不能只看單項產品，而是整體產品產業鏈的平衡，瞬間的產業變化在所難免，重點在於如何掌握與因應，他並強調，華夏績效絕對保持每天進步的狀態。

林漢福指出，目前華夏 EDC 主要來自進口貨源，部分為合約貨、部分為現貨，不能說不受此事件影響，只是受影響的時間與強度多寡。他並說，過去產業都考慮淡旺季，但在寡頭市場下，廠家規模越來越大，任何一座廠出問題，比淡旺季的季節性因素影響還要劇烈。

展望第 2 季，從產品原料市況來看，華夏副總經理胡吉宏指出，乙烯方面，亞洲乙烯受到美國低成本競價，使第 2 季亞洲乙烯市場價格缺乏支撐，逐月下跌；中國五一長假返市與苯乙烯需求增加，加上日韓輕油裂解廠分別因罷工與設備故障，影響短期供給，輕油價格推高成本，東北亞乙烯價格出現反彈。

不過，受美中貿易戰影響，預期將壓抑乙烯衍生物價格，加上亞洲下半年輕油裂解廠新增約 220 萬噸產能，且美國乙烯出口裝載能力提升，可到亞洲的乙烯量增加，胡吉宏指出，預期第 2 季東北亞乙烯市場價格將逐步向下修正。

EDC 方面，胡吉宏表示，印度液鹼 BIS 進口執照陸續被日、中與韓國業者取得後，亞洲液鹼與 EDC 開工率預期將逐漸提高，加上中東業者延後歲修，EDC 供給寬鬆，且第 2 季初期，下游 PVC 業者因售價與上游原料間的利差偏低，有減產動作，EDC 需求減弱，使東北亞價格逐步向下修正。

不過，胡吉宏指出，近期 PVC 遞延需求出現，PVC 廠不再減產，EDC 需求恢復正常，而巴西 Alunorte 氧化鋁廠 5 月 20 日已獲准可恢復生產，須向美國採購的液鹼數量預期將倍增，美國或其他受牽動的鹼氯廠，開工率將會提高，EDC 價格短期或許有波動，但中長期因鹼氯平衡，行情可望維持穩定。

PVC 方面，胡吉宏指出，中國 PVC 與上游原料開工受限，5 月起 PVC 歲修規劃多，預期行情將隨之走揚，在利潤與庫存下降考慮下，可提供外銷的數量將大幅減少；印度去年 PVC 進口量創歷年最高紀錄，年增 9%，需求動能充沛，6 月 PVC 反傾銷結果將公布，在目前低檔行情氛圍下，有利客戶規劃中長期採購。

東南亞主要 PVC 業者因第 1 季 PVC 行情走跌，採取保守經營，建立較低庫存，並將 PVC 部分銷往中國，美中貿易戰引發中國 PVC 下游加工業，外移至越南與泰國等，使東南亞地區 PVC 出現供應不足，中長期需求更可期。孟加拉、緬甸、柬埔寨今年 PVC 需求優於預期，孟加拉今年加工旺季提早開動，預期榮景可維持到第 3 季。

PVC 加工品部分，胡吉宏指出，第 2 季適逢加工旺季，除民間推案樂觀外，中央到地方的公共建設工程陸續推出，預期銷售仍可持續成長。膠皮 / 布產品因美中貿易戰延續，對全球車輛、建材等傳統產業衝擊，近期已略見緩和，在美國的銷售逐漸好轉，第 2 季起復甦力道可望持續樂觀。