〈融程電股東會〉完成董監改選 研華、醫揚入董事會

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (24) 日召開股東會，通過去年財報、每股配息 2.6 元，會中同時進行董監事改選，醫揚、研華各取得 1 席董事，與醫揚董事長莊永順有關的瑞海投資也取得 1 席，而融程電預計將於 6 月初召開董事會。

融程電新任 5 席董事為邑融公司，代表人現任董事長呂谷清、融程電副總經理葉慶發。另外，新任董事醫揚代表人莊永順、研華代表人智聯資深經理劉蔚志，及瑞海投資代表人許金龍。

以持股比例來看，研華目前持有 16.63%，為單一最大法人股東，其次則為醫揚 12.95%，不過加計瑞海投資持股 5.96%，總持股持股比重將達 18.91%。

另外新選出 2 席獨立董事則為謝發達、胡同來；3 名監察人則是研華共同創辦人蔡適陽、王煒盛、龐有倩。

融程電也通過去年財報及股利，去年營收創 15.65 億元，年增 10.6%，稅後純益 2.05 億元，年增 52.4%，創近 3 年高點，每股純益 2.84 元，公司也擬配息 2.6 元，以今日平盤價 54.5 元計算，殖利率約 4.8%。

展望今年，融程電認為，美中貿易戰恐有蔓延擴散至其他經濟體之虞，成為 2019 年全球經濟的主要威脅。不過由於產品和服務定位為工業電腦系統應用整合，屬於科技產業之下游，營運風險相對較低。

融程電表示，目前研發生產產品主要銷售地區仍為歐洲、北美等已開發國家地區，而已開發國家在法律及重大政策之擬訂上均較其他地區穩定，故預期應不致因國內外重要政策及法律變動而使業務營運受到重大不利之影響。