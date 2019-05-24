禾聯碩今掛牌上市以百元開出 開啟蜜月行情

智慧家電廠禾聯碩 (5283) 今天以每股 91 元掛牌上市，開盤上漲 9 元，以登上 100 元開出，漲幅約 10%，股價展開蜜月行情，也為目前上市櫃家電業唯一超過百元公司。董事長蔡金土指出，由於今年景氣較去年相對差些，但公司產品具競爭力，隨著天氣逐漸轉熱，空調等夏季產品出貨開始大量增加，進入第二季旺季，預期營運可望逐步成長，今年獲利再賺一個股本。公司近期推出的生活小家電 DC 變頻風扇、掃地機器人、電暖器、空氣清淨機等眾多商品已佔市場相當比重，業績也大幅成長，因應營運規模快速成長，禾聯碩投入廠房及物流中心擴建，2018 年底前陸續完成台中、台南及高雄廠房建置，其中高雄廠房將於今年第三季投入冰箱生產作業。



禾聯碩第一季營收為 11.7 億元，稅後純益 1.37 億元，年增 5%、季增 15.4%，每股純益 2.05 元，優於去年同期 1.95 元。禾聯碩指出，主要成長動能來自空調產品的成長。



禾聯碩 4 月營收為 4.5 億元，年增 10.7%。蔡金土指出，禾聯碩旺季在 5、6、7、8 月份，主要為天氣逐漸轉熱，空調等夏季產品出貨開始大量增加，公司已進入第二季旺季，預期營運可望逐步成長。而今年成長動能主要來自生活家電成長、開發空調防潮器等新產品及商用機種等。



禾聯碩去年全年合併營收 53.26 億元，稅後純益 8.1 億元，每股純益 12.13 元，創歷史新高，董事會決議擬每股配發現金股利 9 元。



禾聯碩董事會已決議配發現金股利 9 元，以昨天收盤價 110.16 元計算，現金殖利率為 8.17%。



針對中美貿易戰擴大，蔡金土指出，主要會影響到匯率，由於公司主要以美金計價約佔 80%，台幣貶值較不利於公司。

