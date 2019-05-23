【華冠投顧】台股三王技術面超跌 低檔背離促小幅反彈

外資順著利空發揮所長，持續將台股當作提款機，股市三王殞落，加權指數再度受到貫壓。台幣跌破 31.5 元關卡後，貶值氣勢仍未結束，貶幅已經超過亞洲其它國家。美國媒體持續點名大陸高科技事業，黑名單天天都有新對象，今天輪到科大訊飛，上証跌 1.35%，深証跌 2.56%。陸官方對於半導體與軟體業祭出稅率優惠措施，但是陸股對政策利多似乎逐漸鈍化。台股外資今天賣超 110.25 億元，空方開盤就如猛虎出閘，年線直接被跳空貫破，今天大盤出現殺盤取量現象，低檔量價背離，小反彈應有機會。OTC 受大盤波及也下跌，但是卻沒出現破前低且殺盤無量，多方也是伺機反攻。

台股年線附近多空攻防易位迅速，逢下跌時不必悲觀，遇到上漲也不用高興。我目前公開的操作多單與空單都存在，最重要都是短線操作為主，不讓賺到的錢又被市場咬回去才是王道。美國政府追殺重點陸企，可以說就是基本國策。我認為消息面衝擊近期將鈍化，反觀技術面跌幅過大，反而主力要拉抬解套波卻是極有可能。以今日盤中 5G 概念股來看，(3105) 穩懋的走勢，尾盤讓專家跌破眼鏡。由以上可推知，短線跌幅太大會讓中小型股醞釀反彈契機。光學類股與生技股下跌到年線有撐的族群，將來漲幅都會高過同時期的大盤。

台股重摔下跌 148.85 點，成交量 1177.5 億元，多方總算出手抵抗，雖然無力拉抬。目前政府官股只能撐指數別太難看，多頭想反彈要慎選標的，設好停損停利點，先求發小財!! 再等機會賺大錢。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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