【亞洲投顧】空方操作好快樂，這就是順勢操作

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，大盤本來就還是空方趨勢，空方目標 10204 點；之前就提醒大家，大盤量縮就容易回測，昨天量縮殺尾盤，今天馬上大回測破低點，龍哥之前就建議搶反彈的操作資金不要太高，保守操作，還提醒持股比例較高的朋友，要分批出場收回資金，或是不要搶反彈，等待量縮上漲再找佈局空單的機會，今天都驗證了，希望大家沒有受傷。

龍哥之前直接帶股票會員進場放空 3105 穩懋，一路下殺破低點，再來帶股票會員放空 8046 南電，今天盤中打到跌停，這都是順勢操作。期貨波段空單再度大賺 + 30 萬以上，龍哥還有股票要放空，不太會放空操作的朋友，趕緊跟上腳步。

盤勢不好，龍哥不太喜歡推薦股票，建議大家以觀望為主，甚至建議找空方股票操作。空方股票有，6182 合晶，6121 新普，2480 敦陽科，2481 強茂，5425 台半，3231 緯創，3034 聯詠，6269 台郡，8046 南電等等。

2019 年一月獲利 + 43 萬元，二月獲利 + 78 萬元，三月獲利 + 121 萬元，四月虧損 - 63 萬元，完整對帳單分享，實際操作實際獲利，不要一直讓行情溜走，快來享受獲利。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10465 開始偏多操作，回測跌破成本 10465 點出場；空方操作者帶量跌破 10505 點開始偏空操作，10465 點移動停利出場，等待下次佈局機會。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估