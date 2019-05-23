貿易戰雲下 A股布局留意指數差異

中美貿易戰陰霾影響之下，陸股近期持續臉綠。法人觀察，今年以來迄今，陸股主要指數中，富時中國 A50 指數累積報酬優於上證 180 指數及 MSCI 國際通指數，而且美中衝突升溫近一個月以來，拉回幅度也較上證 180 指數及 MSCI 國際通指數為低。究其原因為 A50 指數相關成分股以金融、基建、大消費等內需概念，在貿易戰背影下，影響相對較為輕微。

華為、海康威視等陸企，陸續受到美國政府祭出出貨限制伺侯，在相關禁令幾乎每日更新下，陸股主要指數今 (23) 日早盤進一步探低，上綜指數截至 11 點時，跌幅約 0.4%，代表大型藍籌的中國 A50 指數跌幅約 0.52%。盤面上，安防股集體挫低，海康威視跌近 4%，其他如電子代工板塊、5G 板塊亦表現承壓。

自四月底，美中衝突情況拉高以來，以近一個月觀察，陸股主要指數中，富時中國 A50 指數拉回約 - 7.57%，上證 180 指數下跌 - 8.63%，MSCI 國際通指數下跌 - 9.1%。拉長至今年以來來看，至昨 (22) 日，富時中國 A50 指數年內累積報酬為 23.24%，上證 180 指數為 19.31%，MSCI 國際通指數之今年來報酬為 19.91%。

國泰中國 A50 正 2(00655L)ETF 經理人游日傑表示，主要陸股指數之間，開始呈現分化，主要系因 A50 指數相關成分股以金融、基建、大消費等內需概念，在貿易戰背影下，影響相對較為輕微。此外，短期上消息面仍為主導，但投資人亦可關注政策面、資金面訊息，進行較長線的盤勢規劃。

陸股內需仍舊看好消費升級趨勢下，高端白酒的需求，未來行業集中度提高，對於龍頭公司仍是利多。舉例來說，五糧液的第八代普五 6 月份將上線，出廠價 899 元人民幣，相對第七代普五提升約 + 13%；而貴州茅台出產地 53 度飛天茅台批發價，亦漲至 1960-1980 元左右，多地零售店、煙酒店標價則到了 2200 元左右，業績仍處於上升。

至於政策面，繼 5 月初人行宣布定向降準的政策後，週二時進一步說明，會分三階段進行，分別在 5 月 15 日、6 月 17 日各調降 1%，7 月 15 日則下調存款準備金率至 8%。約有 1000 家服務縣域的農村商業銀行可受惠，釋放長期資金約有 2800 億人民幣。在中美貿易戰升溫之際，人行刻意公布降準日程，頗有穩定市場的意味。

國泰中國 A50 正 2(00655L)ETF 經理人游日傑補充，周二 (21) 日國際投行高盛發表最新看法，建議投資人減持美股加倉 A 股，主要係著眼於 A 股經過修正後，目前估值處於低位，且市場對於貿易戰之負面效果可能過度悲觀；此外，長期觀察下，在利空頻仍之際分批佈局，一般可獲得較佳回報。工具上可運用受貿戰影響相對較低之國內 A50 相關 ETF，建構長期部位，參與未來漲勢。