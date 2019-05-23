佳龍、奇偶、晶睿、大成鋼、易華電

佳龍 (9955)：中國稀土價格飆漲，佳龍從事精煉金屬廢棄物後生產貴金屬，營運有望受惠。早盤股價一度觸及漲停板，最高價來到 15.25 元，惟遭逢大量壓力區而拉回。

奇偶 (3356)：美國封殺中國兩大安控企業海康威視、大華股份，轉單效益再現。股價跳空開高，早盤最高價來到 34.95 元，漲幅逾 8%，一舉收復所有均線，惟來到大量壓力區而拉回。



晶睿 (3454)：貿易戰打擊中國安控大廠，將停止供應關鍵零組件，在加上調高關稅，有利於客戶轉單給晶睿。今日早盤股價一路衝高，創下波段新高 135.5 元。



大成鋼 (2027)：美中貿易戰戰火加劇，大成鋼為美國進口不鏽鋼及鋁最大通路商。德州鋁板廠已開始供料，雖然初期量不多，且品質上仍須調整，但預期下半年開始，可望逐步提升，屆時單月正常供量可達 0.9-1.1 萬公噸，營運持續受惠。股價與均線糾結，今日股價跳空開高，創下 5 月新高 45.5 元，外資持股水位開始增加，未來走勢值得留意。



易華電 (6552)：美國制裁華為手段加劇，加上台灣電信龍頭中華電信將不賣華為新機，嚴重打擊手機銷售量。今日股價跳空開低，再創波段新低 94.8 元，回測年線有撐。





