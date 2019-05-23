

◆盤勢分析

1. 美國聯邦法官週三 (22 日) 裁定高通違反反壟斷法，高通收盤跌幅近 11% 並拖累科技股，另外中美貿易談判持續陷入僵局，美國財政部長梅努欽表示，至少一個月後美對中可能祭出剩餘 3000 億美元關稅，加上川普有意將五家中國監控產品製造商列入貿易黑名單，美股指數再度遭受壓力。四大指數跌幅介於 0.28%~2.12%，其中以費城半導體指數跌幅最大。

2. 受惠費城半導體大漲，龍頭指標股 2330 台積電領軍帶動 IC 設計等半導體股出現跌深反彈，台股加權指數收盤守穩年線，惟一美中不足是成交量萎縮，終場指數下跌 7.28 點，跌幅 0.07%，收在 10,457.22 點，成交金額為 951.48 億元。三大法人合計賣超 107.4 億元：外資賣超 111.21 億元、投信買超 8.12 億元、自營商賣超 4.31 億元。

3. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量萎縮至 1,000 億之下，後勢須維持在 10 日均量之上才有利多方反彈。

(2) 均線：收盤仍在 5 日線及年線之上，短線下檔支撐為半年線，上檔壓力為季線。

(3) 技術指標：KD 低檔出現黃金交叉，有利持續向上反彈挑戰季線。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電成功回補周二空方缺口，觀察能否站上 5 日均線。

4. 櫃買指數漲幅 0.02%，收在 132.95 點，相對集中市場強勢。9 日 K 值向上至 20.12，短線支撐為 130 點附近，壓力為 136 點附近。

5. 觀盤重點：台股週三雖呈現開高走低，但收盤仍成功站上 5 日線及年線之上，不過成交量卻明顯萎縮，台股後勢若要持續往上反彈成交量必須要溫和放大配合才有利多方續彈，預期短線上仍會在半年線及季線作區間打底機會較大。盤面結構部分，電子資金佔大盤成交比重 63.76%，資金並未全面轉進電子股，建議適度將資金往傳產、金融及高殖利率等相關個股分散佈局。選股方向可留意網通、系統整合、越概、汽車、食品、水泥、高殖利率股等。

6. 繼美商 Lumentum 證實停止供貨給華為，另一家美商 Qorvo 也宣布即刻停止供貨給華為新機使用，目前美企三大射頻元件廠僅剩 Skyworks 尚未表態，台系砷化鎵供應鏈恐受牽連，4991 環宇 - KY、3105 穩懋、8086 宏捷科等台廠全面警戒。

7. 英媒 BBC 報導英國晶片設計商安謀（ARM）已暫停與華為公司的業務往來後，安謀 22 日證實，將遵守美國政府的最新規定。

8. 據 BBC 報導，安謀指示員工，與華為及其子公司的有效合約、支援權益、待定合約等全面喊卡。安謀在內部備忘錄中指出，其晶片設計包含來自美國的技術，此報導若為真恐進一步衝擊華為相關供應鏈。

