台股反彈碰上周選結算 台幣匯率31.5關卡得顧好

美國對華為的禁令延後 90 天，台股終於應聲反彈，加權指數昨日以上漲 66.09 點、10464.5 點作收，成交值放大至 1283 億元，終於站上失守了 11 個交易日的 5 日均線；台股剛開始萌芽的反彈幼苗，今日馬上就碰上周選擇權結算，除 5 日線得守穩，新台幣匯率 31.5 元更得顧好，不能再貶破，才有助反彈行情，關鍵點位是 10451、10507 與 10549 點。

今日最重要的關鍵位置，就是得守穩 10451 點，如此才有機會再拚站回 10507 點，同時最好能收過 10549 點，反彈行情才有譜，但需提防若無法守穩 10451 點，反彈有一日行情的隱憂，回測 10407、10363 均不宜再棄守。

外資持續從台股提款，新台幣匯率也天天貶，31.5 元成重要關卡，必須穩住，台股 5 月魔咒才可望告一段落，否則新台幣匯率續貶，外資持續自台股提款，即使有護盤基金當後盾，台股要有像樣的反彈，還是相當辛苦。

今日盤面重點為電子半導體族群，尤其是台積電，最好能順利反彈，站回年線，並回補昨日的 238 元跳空缺口，對於指數才較有激勵作用，另外盤面輪動部分，資金紛紛轉進傳產與部分金融股避風港，短線上投資人也需留意，應避免追高，可待量縮回測支撐再行介入，以免追高遭到短套。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)