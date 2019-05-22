紐約匯市—貿易戰衝擊亞洲市場 美元站上4週高點

週二 (21 日) 交易，跡象顯示，亞洲已經感受到中美貿易衝突的壓力，推升美元至 4 週高點，同時美國公債殖利率上升也有助此走勢。

數據顯示，新加坡第一季經濟成長率降至 10 年來最低水準、泰國的成長率則為 4 年來最低，這令人擔憂亞洲主要經濟體是否將遭全球貿易緊張局勢挫傷。

摩根士丹利全球外匯策略主管 Hans Redeker 表示，「全球經濟成長前景似乎日益黯淡。」他還指出，南韓 5 月頭 20 日的出口下滑，鋼鐵價格下跌，且日本公寓銷售創 2016 年來最弱水準等現象。

德國商銀外匯策略師 Esther Maria Reichelt 表示，「亞洲局勢艱困，泰國、新加坡，南韓出口下滑，這些顯示貿易衝突就算不再升級也正挫傷亞洲。」

「這是美元走強的背後主要原因。要說什麼事令我訝異，倒是風險走勢不夠明顯這點令我有些訝異。」

美國對中國華為的封殺令暫緩 90 日，降低對顧客的干擾，這稍微提振了亞股，也讓離岸人民幣自去年 11 月以來的低點回揚一些，但這喘氣時間不會太長久。

Redeker 表示，「亞股正面回應這些消息，但這應該只是有限的立即反應，因為不確定性還是很高，這種不確定性可能會讓企業縮減現有的資本支出計畫。」

ICE 美元指數上升 0.14% 至 98.07。



美元兌歐元上升 0.2% 達 1.115 美元兌 1 歐元。歐元遭美元強勢挫傷，同時也遭歐洲國會選舉的影響，其中疑歐黨可能會表現良好。

由於美國當局對美國經濟有一些正面評論，週二 10 年期公債殖利率上升至一週高點 2.435%，同樣支撐了美元漲勢。

其他方面，澳洲央行 (RBA) 行長 Philip Lowe 表示，有可能考慮 6 月降息，令澳元下跌 0.54% 至 0.687 美元。

英國首相梅伊向國會表示，若國會支持其脫歐協議，將可舉行第二次脫歐公投，另有一些關稅安排折衷方案。英鎊週二兌主要貨幣一度大漲，尤其是歐元和美元。

英鎊兌美元上升 0.2% 至 1.2754 美元，盤中高點達 1.2813 美元；歐元兌英鎊下跌 0.2% 至 0.8754 英鎊，低點一度達 0.8725 英鎊。