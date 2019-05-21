【永豐期貨】台指選擇權盤後－金融傳產發威 台股破低後強彈收復年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 55 點至 10487 點。價差方面，台指期正價差縮至 22.5 點，電子期正價差擴至 0.98 點，金融期正價差縮至 2.82 點。現貨部分，三大法人賣超 34.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1187 口至 13562 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1661 口至 51082 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 624 口至 22192 口。

週一美國股市持續受到中美貿易問題影響走軟，其中科技股 Nasdaq 跌幅高達 1.46%，費半指數更是重挫 4.02%，早盤亞洲股市普遍走軟，台股早盤一度續創波段新低，不過隨著消息傳出美國對華為的制裁將給予 90 天的寬限期，加上陸股開低後隨即翻揚並震盪走高，激勵亞洲股市相繼收斂跌幅甚至翻紅，台股今天由金融、傳產帶領上攻的跡象比昨天更為明顯，台積電仍下跌 1.68%，但富邦、國泰金漲幅分別高達 2.74%、3.23%，玉山金更創下 2005 年 8 月以來新高，而台塑四寶、中鋼、統一等傳產權值股也都出現 1~2% 不等的高漲幅，終場加權指數上漲 0.64% 至 10464.5 點。成交量能增加 221.9 億至 1284.9 億。整體而言，今天台股在金融傳產攜手上攻下站回了年線，不過今天外資仍呈現賣超，台幣續貶情況並未明顯改善，因此今天的長紅仍以跌深反彈視之，後續盤勢仍持續受中美貿易情緒所牽動。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 升至 1.18，VIX 指數下降 0.81 至 15.22，整體選擇權籌碼面顯示恐慌情緒出現緩和。 (永豐期貨研調)



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