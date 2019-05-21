

◆盤勢分析

1.Google、高通、博通、英特爾等美國科技大廠祭出切割華為後，週一美股呈現走跌，四大指數跌幅介於 0.33% 至 4.02%，其中每年恐損失 200 億美元半導體訂單，影響科技股重挫，指標股博通、高通跌幅逾 5%，銀行股花旗、高盛小跌作收，美股短期震盪整理。

2. 週一台股開平高震盪，雖在傳產、金融拉抬之下，盤中大漲逾 80 點，但電子股受華為禁令延燒下，壓抑指數表現，終場指數上漲 14.30 點，漲幅 0.14%，收在 10398.41 點，成交金額為 1063.02 億元。三大法人合計賣超 30.57 億元：外資賣超 43.63 億元、投信賣超 0.12 億元、自營商買超 13.17 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，背離走勢，需靜待量價回穩。

(2) 均線：年線暫時失守，5/14 關鍵 K 線低點（10363 點）不宜跌破，短期止跌觀察 5 日均線。

(3) 技術指標：KD 向下開口擴大，6 日 RSI 值（19）低於 20，進入超賣區，可望技術性反彈。

4. 櫃買指數跌幅 0.61%，收在 131.60 點，相較加權指數弱勢。目前 5 日均線反壓甚重，半年線（132 點）失守，能否重返這兩條均線之上，成觀盤重點。6 日 RSI 值（19）低於 20，可望技術性反彈。

5. 台股選股方向可留意越概、資產股、風電、生技、貿易百貨、食品、跌深電子等。

6. 經濟部 20 日公布 4 月外銷訂單金額為 376.6 億美元，年減 3.7％，是連續 6 個月負成長。並表示鋼鐵、部分機械業及電子產業中的顯示卡業者，短時間無法轉移生產基地，估計受影響較大。而自行車、汽車零件等產業已回台生產，紡織業設立全球布局調整生產基地來因應。

7. 新台幣匯率昨日開高走低，主要因外資續匯出效應，續創近 28 個月新低，貶值 8.8 分，為連續三個交易日收跌，由於無法預測美國川普的推特治國，股匯震盪幅度劇烈，因做好避險，並緊盯外資動向。

8. 驅動 IC 廠 8016 矽創 2019 年第一季受惠感測器出貨暢旺，帶動業績出現明顯成長。進入第二季後，由於工作天數增加，加上中國大陸手機品牌相繼再推新機，因此矽創第二季出貨量將可望更加暢旺，第二季感測器出貨量將可望持續挑戰年成長逾三成，營收也可望季增雙位數成長。

9. 受惠大陸供需持穩走堅，加上巴西最大氯鹼及 PVC 業者宣布關閉氯鹼廠，將使全球液鹼、EDC 供給轉緊，牽動下游 VCM 與 PVC 供給，PVC、PE 等報價走揚，1301 台塑、1305 華夏、1304 台聚及 1308 亞聚營運加分。

10. 全球 PCB 龍頭 4958 臻鼎 - KY 受惠貿易戰急單加持，以及汽車電子、手機的新應用挹注，全年拚營運逐季成長。積極開拓海外市場，策略穩健，未來 5G 技術驅動無線傳輸的 AR/VR、智慧醫療、智慧農業、車聯網以及新的汽車電子布局都對營運帶來正面影響。

