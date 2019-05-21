[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/05/20 108/05/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.81000 29.04000 0.77000 2.65152 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.47000 9.27000 0.20000 2.15750 群益大印度基金N-新臺幣 10.05000 9.84000 0.21000 2.13415 群益大印度基金-新臺幣 11.89000 11.65000 0.24000 2.06009 群益大印度基金-人民幣 13.25470 12.98800 0.26670 2.05343 群益印度中小基金-新臺幣 15.00000 14.70000 0.30000 2.04082 群益印度中小基金N-新臺幣 8.57000 8.40000 0.17000 2.02381 摩根絕對日本基金 14.13000 13.85000 0.28000 2.02166 群益印度中小基金-人民幣 14.53930 14.25730 0.28200 1.97793 群益印度中小基金N-人民幣 10.73990 10.53160 0.20830 1.97786 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.01000 23.57000 0.44000 1.86678 瀚亞印度基金-新台幣 30.68000 30.14000 0.54000 1.79164 摩根新興日本基金 22.97000 22.57000 0.40000 1.77226 群益大印度基金-美元 12.35920 12.15410 0.20510 1.68750 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.86000 10.68000 0.18000 1.68539 群益印度中小基金N-美元 8.93900 8.79720 0.14180 1.61188 群益印度中小基金-美元 12.78510 12.58230 0.20280 1.61179 瀚亞印度基金-人民幣 14.55000 14.32000 0.23000 1.60615 瀚亞印度基金-美元 13.63000 13.45000 0.18000 1.33829 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.50000 13.33000 0.17000 1.27532 台新印度基金 14.33000 14.15000 0.18000 1.27208 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.95000 12.79000 0.16000 1.25098 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.83000 11.69000 0.14000 1.19760 元大印度指數基金 9.86700 9.75300 0.11400 1.16887 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.73000 8.63000 0.10000 1.15875 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.74000 8.64000 0.10000 1.15741 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.76000 9.65000 0.11000 1.13990 元大印度基金 12.53000 12.39000 0.14000 1.12994 元大台灣金融基金 17.31000 17.13000 0.18000 1.05079 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.74000 8.65000 0.09000 1.04046 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------