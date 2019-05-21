新聞
0

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/05/20  108/05/17  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.81000   29.04000   0.77000    2.65152
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.47000    9.27000   0.20000    2.15750
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.05000    9.84000   0.21000    2.13415
群益大印度基金-新臺幣                                            11.89000   11.65000   0.24000    2.06009
群益大印度基金-人民幣                                            13.25470   12.98800   0.26670    2.05343
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.00000   14.70000   0.30000    2.04082
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.57000    8.40000   0.17000    2.02381
摩根絕對日本基金                                                 14.13000   13.85000   0.28000    2.02166
群益印度中小基金-人民幣                                          14.53930   14.25730   0.28200    1.97793
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.73990   10.53160   0.20830    1.97786
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.01000   23.57000   0.44000    1.86678
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.68000   30.14000   0.54000    1.79164
摩根新興日本基金                                                 22.97000   22.57000   0.40000    1.77226
群益大印度基金-美元                                              12.35920   12.15410   0.20510    1.68750
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.86000   10.68000   0.18000    1.68539
群益印度中小基金N-美元                                            8.93900    8.79720   0.14180    1.61188
群益印度中小基金-美元                                            12.78510   12.58230   0.20280    1.61179
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.55000   14.32000   0.23000    1.60615
瀚亞印度基金-美元                                                13.63000   13.45000   0.18000    1.33829
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.50000   13.33000   0.17000    1.27532
台新印度基金                                                     14.33000   14.15000   0.18000    1.27208
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.95000   12.79000   0.16000    1.25098
國泰亞洲成長基金-新台幣                                          11.83000   11.69000   0.14000    1.19760
元大印度指數基金                                                  9.86700    9.75300   0.11400    1.16887
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.73000    8.63000   0.10000    1.15875
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.74000    8.64000   0.10000    1.15741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.76000    9.65000   0.11000    1.13990
元大印度基金                                                     12.53000   12.39000   0.14000    1.12994
元大台灣金融基金                                                 17.31000   17.13000   0.18000    1.05079
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.74000    8.65000   0.09000    1.04046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞