認為被要求轉移技術給中國大陸的外國企業家數 大幅增加

一家企業團體週一報導，一項調查顯示，認為是被迫轉移技術，以交換進入中國市場的外國企業家數，較二年前增加了一倍。此一事件引發了川普總統對北京展開貿易戰。

歐洲商務部在發布的有關中國的報告中，一再指控 "強迫技術轉移"，這些中國的貿易夥伴說，此舉違反了開放市場的承諾。

歐洲領袖對川普因不滿北京科技野心，而與之對抗的策略，多所批評。但他們却呼應美國對中國提出的批評。

這項調查係在中美最近相互加徵關稅之前所進行。歐洲商務部說，受訪的企業中，每五家便有一家說，他們感到被強迫移轉技術，該比例大幅高於 2017 年調查時的 10%。

「這不是歷史事件，是現在仍在發生的事，」商務部副總裁夏綠蒂 (Charlotte Roule) 告訴記者說。她說，終結此一行為，應列為最高優先。

該報告並未詳細說明，為何這些企業感到被迫移轉技術。但在高度管制的經濟體中，中國主管官員對企業具有權力優勢，有企業團體說，他們有時會秘密下令。

川普於去年 7 月開始對中國商品加徵關稅，並指控北京竊取技術或強迫外國企業轉移技術。歐洲，日本與其他地區的貿易夥伴，都呼應美國的指控，並稱此一行為違反了中國開放市場，並公平對待外國企業，以交換進入他們的市場的承諾。

「中國拖延改革，不僅阻止了經濟發展，還引發了全球緊張，」夏綠蒂說。

中國官員否認要求外國企業轉移技術。但汽車製造業，電子業與其他產業，若有意在中國經營業務，必須與中國國營企業合資，且這些外國企業須持有較少股權，如此將強迫他們分享技術與專業。