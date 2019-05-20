【運達投顧】美債殖利率連12日倒鉤，行情路況短線將往下看法不變



美股: 中美貿易談判已告停頓。最後一小時交易中，賣壓進場，美國股市週五收低。終場道瓊工業平均指數收低 98.68 點。高維緒分析師觀察美債殖利率連 12 日倒鉤，對台股短線仍舊維持向下的看法。

(一) 美國 10 年期債券 4/26 殖利率達 3.03%，5/17 該殖利率收在 2.27%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。3/22 美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為經濟即將衰退的訊號。

(二) 貿易戰歷程:

◇中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中兩國還未就他們同意或不同意的事項擬出草稿，而此舉將是 3 月之前能否達成協議的關鍵。此前美國總統川普表示，在 3 月之前，並不會與習近平會面。



◇中美經貿談判進展順利、美國總統川普宣布延後原定 3 月 1 日對中國產品加徵收關稅

◇路透報導指出，消息人士表示，雙方力求在 3 月 1 日前達成協議，基本大綱已開始在會談中提出。據稱，談判代表已針對結構性議題草擬六項了解備忘錄（MOU）：強制技術轉移、網路盜竊、知識產權、服務業、匯率、農業及貿易非關稅壁壘。

◇美中貿易談判顯然已取得進展，並且積極的跡象顯示，川普與中國國家主席習近平可能會在 3 月底在美國會面。

◇美國總統川普 3/7 指出，與中國的貿易談判進展順利，預期這世界前兩大經濟體間不是達成「良好協議」，就是沒有協議。

◇中美貿易談判亦是市場長期關注焦點，外界預期川習峰會將延至 4 月舉行，近期傳出川習峰會可能會在 6 月舉行。

◇最新一輪美中貿易談判將於週四 (28 日) 北京登場，美國總統川普表示，若與中方達成的協議不是「極好的協議」，他不會接受。

◇據外媒報導，中國同意開放外企試辦雲端業務，滿足美方開放市場的要求。此前美財政部長梅努欽稱，美中將設立「執法單位」履約。

◇4/30 美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將在 4 月 30 日於北京展開第 10 輪高階貿易談判

◇5/6 美中貿易談判再度陷入僵著，大戰一觸即發！自稱「關稅人」的美國總統川普週日 (5 日) 推文對中國祭出嚴重警告，他表示，由於美中協議進展緩慢，中國正試圖重新談判，他下令下週五 (10 日) 將對價值 2000 億美元中輸美商品關稅稅率，將由原先的 10% 提高至 25%，而剩餘未稅中國進口商品也岌岌可危，很快地將祭出最高 25% 關稅稅率。

◇5/14 中國對約 600 億美元的美國商品進行報復，包括從小型飛機、電腦、紡織品到化學品、肉類、小麥、葡萄酒和液化天然氣等商品上調關稅高達 25%。中國將繼續暫停調高美製汽車與零件的關稅。

◇5/14 中國甫報復，美國週一 (13 日) 隨即再開槍，25% 關稅清單價值拉高到 3000 億美元，包含手機、玩具等消費品。

◇5/16 美國財政部長梅努欽稱美國貿易代表可能很快地將前往北京，進行新一輪的美中貿易談判

◇5/17 美國商務部將華為列入貿易黑名單，並宣布將於美東時間週五 (17 日) 生效

(三) 經濟數據: 聯邦基金利率期貨顯示今年底前降息機率自前一日的 67.2% 降至 54.9%(彭博資訊，5/1)，與聯準會官員三月預測值及經濟學家預測仍存在落差，根據彭博 4/23~25 進行的調查，經濟學家預計聯準會將維持基準利率不變至 2020 年末。

※運達投顧 高維緒分析師

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