台股盤前—利空因素未見鈍化 慎防震盪加劇回測半年線

美股上週五全面走跌，加上華為遭美封殺，衝擊台廠的利空持續發酵， 法人指出，台股上週跌破年線支撐，加上外資持續撤資，恐加劇市場波動，本周須慎防繼續下探半年線以及 10200 點。

美股上週五普遍走跌，道瓊下跌近百點，那指跌逾 1%，費半更是重挫近 2%，標普則下跌 0.58%。而亞股中率先開盤的日、韓股，今日也呈現開高走低。

市場消息方面，華為遭美政府封殺，禁止美國企業販售技術給華為，台廠利空消息頻傳，根據日經新聞報導，華為約 90 家主要供應商裡，約六成是總部位於亞洲的企業，前十大供應商也多為亞洲公司，其中在華為的採購額中，占比最高的是鴻海集團旗下的富士康工業互聯網 (FII)，約 10%。

此外，華為的供應商還包括高通和博通等美國半導體廠商，若華為無法向美企採購半導體，可能導致智慧手機減產、部分機型甚至將停產，對華為手機供應鏈勢必也將造成衝擊。

而美中貿易紛爭惡化，恐影響全球景氣成長，以往下半年的電子業旺季效應恐不復健，也將衝擊記憶體、被動元件、DRAM、矽晶圓等零組件需求，報價恐持續面臨修正壓力。

法人認為，台股上周跌破季線、年線，美中貿易戰恐造成全球經濟放緩，以及華為遭封殺衝擊台系供應鏈，種種利空因素尚未出現鈍化跡象，上週多個交易日呈現開高走低。本周來看，法人預估在支撐略顯薄弱下，盤勢震盪加劇，半年線及 10200 點若不能守住，恐將直接跌破萬點大關。

法人指出，當前選股可以留意防禦型類股，資產股、內需股，或是坐擁高殖利率的紡織、水泥族群、貿易戰受惠股等族群個股。