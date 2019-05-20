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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                59448         0    00632R 元大台灣50反1         -40054         0  
00637L 元大滬深300正2         12686         0    2330   台積電                 -5007    -34527  
00633L 富邦上証正2             4249         0    2337   旺宏                   -4452    -12838  
2014   中鴻                    2323      3244    0050   元大台灣50             -3938    -18205  
2801   彰銀                    1746     -5038    2882   國泰金                 -3595    -56419  
00655L 國泰中國A50正2          1725         0    2303   聯電                   -3548     17690  
1216   統一                    1553     12033    2317   鴻海                   -3387     -9784  
2886   兆豐金                  1301       121    2888   新光金                 -3089    -42701  
2313   華通                    1280      -708    2449   京元電子               -2617       396  
1102   亞泥                    1240     -1577    6116   彩晶                   -2280    -24341  
2890   永豐金                  1212      -732    2891   中信金                 -2234     15355  
2515   中工                    1076      2512    1314   中石化                 -2100    -10516  
00634R 富邦上証反1              987         0    2881   富邦金                 -2033    -23211  
00631L 元大台灣50正2            965         0    5880   合庫金                 -2031     -8563  
00771  元大US高息特別股         854       747    2834   臺企銀                 -1974    -16409  
00766L 台新MSCI中國正2          747         0    2883   開發金                 -1727    -43184  
2887   台新金                   745     -9967    3481   群創                   -1649    -52126  
2454   聯發科                   731      5464    00664R 國泰臺灣加權反1        -1639         0  
3037   欣興                     721      4654    2409   友達                   -1636    -37917  
2884   玉山金                   685       932    2002   中鋼                   -1628    -23089  
3034   聯詠                     668     -1319    2913   農林                   -1245     -3915  
2498   宏達電                   660       336    2344   華邦電                 -1216    -18642  
2379   瑞昱                     620       689    3576   聯合再生               -1045     -3990  
2892   第一金                   580     -3774    1326   台化                   -1006     -7411  
2367   燿華                     565     -1457    01001T 土銀富邦R1              -870         0  
3338   泰碩                     565     -1813    01002T 土銀國泰R1              -870         0  
2903   遠百                     562       651    01003T 兆豐新光R1              -870         0  
1605   華新                     542     -6852    01004T 土銀富邦R2              -870         0  
00671R 富邦NASDAQ反1            538         0    01007T 兆豐國泰R2              -870         0  
2885   元大金                   536      1456    01009T 王道圓滿R1              -870         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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