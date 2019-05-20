

◆盤勢分析

1. 上周五美國因投資人觀望中美貿易戰美股走勢震盪，尾盤在科技股領跌下，終場四大指數跌幅 - 1.96%~-0.04%。道瓊、標普、那指終止連三漲，費半指數連續下跌兩天。其中，apple 微跌 0.57%、MVIDIA 下跌 2.28%、TSMC(台積電 ADR) 下跌 3.08%、美光下跌 3.35%；特斯拉重挫 7.58%。

2. 上周五台股跳空高開，早盤指數一度重回 10500 點之上，但隨指標股 3008 大立光與華為相關個股轉跌，電子股相繼走弱，指數一路震盪走低，終場收在 10,384.11 點，下跌 90.50 點，跌幅 0.86%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收長黑 K，帶量跌破年線。

(2) 量能：成交量增至 1314.01 億元，呈現出量下殺偏弱格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下進入超賣區、MACD 柱狀體走平。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 126.53 億元；外資 - 102.55 億元、投信 - 5.23 億元、自營 - 18.75 億元。

4.OTC 指數開高走低，終場收 132.41 點，下跌 1.68%，呈現長黑 K 回測半年線，技術指標偏弱。

5. 電子股：華為禁令在美國時間上周五生效，相關供應鏈個股 PA 3105 穩懋、2455 全新，銅箔基板 6213 聯茂、6274 台燿，PCB 8046 南電、3037 欣興，封測 3711 日月光投控、2449 京元電等，上周五面臨法人調節賣壓，單日跌幅超過 5%。

6. 食品、汽車、資產：國際股市動盪，資金轉往內需相關個股，1215 卜蜂、1210 大成、1201 味全、1216 統一等食品類股。2201 裕隆股價開高走高，收盤爆量收上近期波段新高，帶動同集團 2204 中華、1417 嘉裕股價逆勢抗跌。資產相關股票 2913 農林、1503 士電、2504 國產等尾盤收高。

7. 水泥：1102 亞泥 1Q19 獲利年增 84%，內外資法人看好後市，股價帶量創近期新高；帶動 1101 台泥上周五連續第二天逆勢走高。

8. 塑化：綠色環保新規 IMO 2020 將上路，6505 台塑化有望受惠，外資調高評等，股價拉出連續第五根紅 K 棒。

9. 生技：4137 麗豐 - KY 法說釋出利多，市場期待今年獲利有望拚兩個資本額，股價上周五量出轉強。

10. 四電子關鍵元件 市況大亂：美中貿易磨擦未止歇，雙方甚至擴大提高關稅項目，為全球經濟復甦添變數，也打亂被動元件、面板、記憶體和半導體矽晶圓等四電子關鍵元件市況。目前除了記憶體中的 NAND 晶片和大尺寸面板價格跌勢止穩，被動元件、DRAM、矽晶圓，以及中小尺寸面板本季報價續跌，下季難逃持續修正命運，惟跌幅可望稍微收斂，這些關鍵元件報價何時止跌回溫，不僅反映電子業景氣走勢，也牽動 2327 國巨、3481 群創、2409 友達、2408 南亞科、6182 合晶、3532 台勝科等台廠營運。

11. 陸廠打造自有晶片 創意智原吃香：美中貿易戰持續延燒，美國商務部將華為列入實體清單（Entity List）後，斷鏈風暴吹向大陸各大系統廠，為了避免出現被美國切斷供應鏈的風險，包括中興、華為在內的大陸系統廠都開始加快建立自有晶片生產鏈，並拉緊與 3443 創意、3035 智原、3661 世芯 - KY 等 IC 設計服務業者的合作關係。

