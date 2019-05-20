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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/05/17  108/05/16  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.04000   28.28000   0.76000    2.68741
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       25.33000   24.69000   0.64000    2.59214
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.55000   18.12000   0.43000    2.37307
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.84000   34.20000   0.64000    1.87135
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     31.82000   31.24000   0.58000    1.85659
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.72000   34.12000   0.60000    1.75850
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.06000    9.89000   0.17000    1.71891
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.97000    8.82000   0.15000    1.70068
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          15.02000   14.77000   0.25000    1.69262
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        15.03000   14.78000   0.25000    1.69147
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.64000    6.53000   0.11000    1.68453
元大歐洲50基金                                                   24.98000   24.57000   0.41000    1.66870
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.42000   13.20000   0.22000    1.66667
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          10.46000   10.29000   0.17000    1.65209
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.22000   12.03000   0.19000    1.57938
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.70000    9.55000   0.15000    1.57068
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.04000   10.87000   0.17000    1.56394
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.33000   13.13000   0.20000    1.52323
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.01000    9.86000   0.15000    1.52130
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          15.47910   15.25080   0.22830    1.49697
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            15.47890   15.25080   0.22810    1.49566
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.08000   10.92000   0.16000    1.46520
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.86000   11.69000   0.17000    1.45423
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.76000    7.65000   0.11000    1.43791
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     11.37000   11.21000   0.16000    1.42730
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.48000   33.01000   0.47000    1.42381
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.63000   21.33000   0.30000    1.40647
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  18.86000   18.60000   0.26000    1.39785
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.95000   13.76000   0.19000    1.38081
國泰全球資源基金-新台幣                                           5.17000    5.10000   0.07000    1.37255
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