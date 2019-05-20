[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/05/17 108/05/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.04000 28.28000 0.76000 2.68741 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.33000 24.69000 0.64000 2.59214 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.55000 18.12000 0.43000 2.37307 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.84000 34.20000 0.64000 1.87135 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.82000 31.24000 0.58000 1.85659 元大標普500單日正向2倍基金 34.72000 34.12000 0.60000 1.75850 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.06000 9.89000 0.17000 1.71891 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.97000 8.82000 0.15000 1.70068 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.02000 14.77000 0.25000 1.69262 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.03000 14.78000 0.25000 1.69147 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.64000 6.53000 0.11000 1.68453 元大歐洲50基金 24.98000 24.57000 0.41000 1.66870 元大滬深300單日反向1倍基金 13.42000 13.20000 0.22000 1.66667 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.46000 10.29000 0.17000 1.65209 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.22000 12.03000 0.19000 1.57938 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.70000 9.55000 0.15000 1.57068 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.04000 10.87000 0.17000 1.56394 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.33000 13.13000 0.20000 1.52323 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.01000 9.86000 0.15000 1.52130 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.47910 15.25080 0.22830 1.49697 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.47890 15.25080 0.22810 1.49566 野村歐洲高股息基金累積型 11.08000 10.92000 0.16000 1.46520 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.86000 11.69000 0.17000 1.45423 野村歐洲高股息基金季配型 7.76000 7.65000 0.11000 1.43791 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.37000 11.21000 0.16000 1.42730 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.48000 33.01000 0.47000 1.42381 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.63000 21.33000 0.30000 1.40647 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.86000 18.60000 0.26000 1.39785 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.95000 13.76000 0.19000 1.38081 國泰全球資源基金-新台幣 5.17000 5.10000 0.07000 1.37255 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------