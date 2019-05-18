熱門股—群創利空籠罩 股價周跌16%創上市來新低

面板大廠群創 (3481-TW)近期受美中貿易戰、中韓面板廠競爭及面板價格走跌影響，股價已連續 11 個交易日下跌，周五 (17 日) 終場收在 7.56 元，創 2006 年上市以來新低，股價周跌幅達 16.01%；三大法人本周同步賣超，其中，外資賣超多達 逾 9 萬張。

據媒體報導，群創未來手機面板訂單，將由中國深超光電統包，群創則為服務對接窗口，等於未來訂單都要先經由深超，被外界認為群創利益將受損，甚至是「被犧牲」。

對此，群創回應，此次調整主要是應客戶就地服務需求，公司將持續評估與其他面板廠進行策略合作。而被外界指證，此次協議是由鴻海 (2317-TW) 與深超秘密會談，鴻海及群創皆否認此說法，並表示為各自獨立管理運作。

群創第 1 季稅後虧損 37.25 億元，每股虧損 0.37 元，創近 3 年單季表現最差成績，本周也證實公司董座與總座，已率領全體中心級協理級主管，自 5 月起自動減薪 10-15%，以宣示經營決心，不過，基層員工仍維持每年 8 月的調薪規劃。

面板廠近期受產業逆風影響，不僅價格因對手削價競爭而跌至成本價，加上美中貿易戰加劇，導致整個產業鏈相當辛苦，日本面板廠 JDI 就傳出要精簡人力裁員，而群創則是由領導階層帶頭減薪，以因應產業困境。