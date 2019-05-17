【安聯投信】美中貿易新亂流 擾亂信心 台股跌破年線

美中貿易出現新議題，華為再度成為箭靶，後續發展以及對於基本面的影響尚待觀察，不過，市場信心明顯受到影響並提前反應，前一波大漲的科技股也因面臨較大賣壓，17 日台股在電子股領跌下，走勢相對疲軟，終場下跌 90.5 點，收在 10384.11 點，跌破年線。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股受到美國總統川普頻放話，端出各式行政命令與經濟禁令，試圖逼迫中國就範，市場波動加大，之前表現較佳的類股不敵退場壓力，加速回檔。

廖哲宏表示，若進一步觀察此次的下跌修正，其實與去年底的狀況並不同，現階段廠商也多有因應，因此，建議以靜制動，持續關注事件發展，由於一個月後將有更多終端銷售資料出爐，屆時可以此作為判斷接下來產業可能變化的參考依據。

對於中美貿易再生波瀾，廖哲宏表示，相關談判有望隨著川普一波波的放話、美國大選逼近，逐步明朗，而時間點可能就落在六月底 G20、中美領導人見面之際。同時，雖為兩強打架，但台灣身為最佳工廠管理者，也是最佳合作夥伴，拉長來看，最終長期應有望受惠。

中美貿易談判餘波盪漾，華為再度成為箭靶，廖哲宏表示，面對此事件，現階段不用太過擔心；事實上，華為自去年起就開始準備庫存，目前庫存至少可滿足六個月到一年，不致被斷貨，目前亦未出現砍單。又，禁令 150 天後才生效，而在此之前，後續發展如何則需要再觀察。

另一方面，根據相關跡象顯示，華為也已開始著手自製各式零件，而最佳助選員就是台商，若以此情勢推估，對後市並不需要太過悲觀，甚至預測亞系供應鏈有望藉此機會崛起，進而替代部分美系供應商的市場，長期看來，不見得對台商不好。

在技術面，廖哲宏表示，近日台股走勢相對疲軟，17 日收盤跌破年線，OTC 市場近日表現則更為疲軟、目前已接近半年線支撐。

在資金面，廖哲宏表示，根據證交所統計，外資近一周累積賣超金額明顯擴大，近一周賣超達 510.63 億元。除此之外，全球匯市波動也出現較大波動，對於外資籌碼是否會進一步鬆動，仍需要再關注匯市變化。

回到基本面，廖哲宏表示，儘管中美貿易餘波盪漾，股價率先反映，但目前來看，基本面並未出現重大變化，不論是復甦步調、還是訂單狀況，亦未受到顯著影響，像是半導體、無線耳機等題材仍具長線投資價值。

至於在非電族群方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，包括：紡織、電動自行車、水泥等長線題材不變，除此之外，受豬瘟疫情影響，可望嘉惠相關內需產業。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。現階段法令規定投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十；基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。