◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月17日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24150 5027 480.41 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15183 4973 305.31 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19839 7466 265.72 00702 國泰標普低波高息 13151 5188 253.49 00729R 第一金工業30反1 2705 1098 246.36 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00757 統一FANG+ 10980 5994 183.18 0058 富邦發達 7425 4196 176.95 00743 國泰中國A150 15982 9347 170.99 00735 國泰臺韓科技 8575 6789 126.31 0051 元大中型100 10899 9500 114.73 00681R 元大美債20反1 5937 6094 97.42 0054 元大台商50 10292 10624 96.88 0055 元大MSCI金融 33405 37154 89.91 00707R 元大S&P日圓反1 3750 4355 86.11 008201 BP上證50 1300 1549 83.93 00714 群益道瓊美國地產 4493 5567 80.71 00736 國泰新興市場 5478 7727 70.89 00728 第一金工業30 9351 13423 69.66 0053 元大電子 4388 6488 67.63 00763U 國票道瓊銅 2681 4065 65.95 006206 元大上證50 95946 145778 65.82 00663L 國泰臺灣加權正2 3078 4809 64.00 00752 中信中國50 7741 12216 63.37 006207 FH滬深 62956 100392 62.71 0061 元大寶滬深 201958 359116 56.24