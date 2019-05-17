貿易戰重演，這次你會怎麼做？

美中貿易戰越演越烈，在美國宣布調高關稅後，中國也不甘示弱，宣布 6 月起對美加徵懲罰性關稅，讓美中貿易戰情勢再次升溫。

1. 中美紛紛出招，美國底牌贏面大

中國出口比重（％，按國家）



資料來源：Trading Economics，「鉅亨買基金」整理，2017。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

加徵關稅雖對經濟不利，卻是美國逼迫中國讓步的妙招。從上圖可以看出美國是中國主要的出口國家，而美國出口最多是墨西哥（15.0%）、加拿大（14.6%），再來才是中國（13.1%）（資料來源：美國商務部，2019/3）。彼此在貿易關係上的重要程度，有很大的差距。

除此之外，兩國進口總額量相差懸殊，過去 4 年美國年平均中國進口品約是 4,975 億美元，而中國僅有 1,488 億美元的美國進口品。目前美國僅對其中 2,500 億美元商品加徵關稅，而中國剩下能加徵關稅的貨品則剩不多。若貿易關係再度惡化，中國能報復的關稅加徵空間小。

就目前狀況來看，除非中國在知識產權、強制技術轉讓、政府補貼以及其它美中貿易爭端的關鍵協議內容做出讓步，否則目前的狀況可能不會太快獲得改善。

2. 歹戲又重演，這次可以做得更聰明

好在，經歷過去年 7 月，與現在非常相似的中美貿易戰，投資人可以從去年的市場總結出比較好的做法。下圖整理了去年中美貿易關稅加徵第一階段、第二階段，以及後來中美開始談判休戰後，主要資產的表現。

第一，區域性資產較單一地區的資產表現穩健，以新興市場為例，第四季印度和巴西股市政治不確定性下降提振股市表現，穩定了中國股市帶來的震盪。第二，資產大幅下跌的時候，不建議輕易賣出。今年第一季就是很好的例子。如果在大跌時賣出，通常是賣在低點，而急跌之後通常伴隨著反彈。第三，防禦性行業抗跌能漲，可做為防禦資產的好選擇。



資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/14。指數採標普 500、羅素 2000、道瓊歐洲、MSCI 中國、東南亞、新興市場、拉丁美洲、SENSEX 印度、巴西聖保羅 IBOVESPA、俄羅斯 RTSI 總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/14。指數採 MSCI 各產業總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 債券不是避險資產唯一的選項

聰明的投資人應該也已經想到，可以在投資組合中多添加一些避險資產。但是為投資組合避險不是只有加債券，而且全數轉進債券的缺點是當股市反彈時，總報酬會落後。

另一種更好的做法是為投資組合添加同時能抗跌、也能跟漲的資產。去年在市場震盪的時候，「鉅亨買基金」就推出了這樣的投資組合「御守錢管家」來幫助投資人度過難關（看更多御守錢管家介紹請點此）。假設投資人添加了跟目前持有股票相當比重的御守錢管家，從去年到現在的表現如下圖。最大下跌的幅度由單純持有全球股票的 - 13.4% 下降到 - 7.6%，投資組合恢復到 2018 年 9 月 22 日高點的時間也縮短了 31 天（由 220 天，縮短到 189 天）。





資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/15。指數 MSCI 全球股票總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。2019 年第二季為預估值。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

從去年學習，添加避險資產不會錯

隨著貿易戰的推進，市場免不了受到消息影響而上下震盪。總結去年貿易戰火正盛時的經驗，選擇投資區域型的資產取代單一國家資產，在縝密控制部位的狀況下，避免在大跌之後恐慌賣出。如果投資人想要減少跌幅或縮短恢復期間，添加抗跌能漲的資產（如去年推出的御守錢管家投資組合），將是當下的上上策。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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