[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 利勤 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 永冠-KY 本盟 宏亞 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 大同 健和興 地球 立益 富邦發達 云辰 旭隼 新紡 佳和 富邦金融 麗臺 元晶 怡華 聯發 元大MSCI台灣 盛達 遠雄來 大統新創 昶和 永豐臺灣加權 欣興 統領 程泰 三洋紡 富邦日本 建碁 威宏-KY 氣立 本盟 國泰日經225 和鑫 泰昇-KY 台硝 正道 元大歐洲50 泰碩 元禎 瑞利 元大日經225 玉晶光 永記 樂士 元大S&P黃金反1 晶彩科 日勝化 正峰新 元大美債20反1 尚志 展宇 億泰 國泰20年美債正2 合勤控 華廣 懷特 國泰20年美債反1 虹堡 高興昌 燁興 兆豐藍籌30反1 互億 東明-KY 千興 國泰標普低波高息 超眾 隴華 威致 元大S&P日圓反1 訊芯-KY 銘旺科 華豐 富邦歐洲 虹揚-KY 翔耀 首利 FH彭博高收益債 南電 太空梭 麗正 FH彭博新興債 杜康-DR 吉祥全 東訊 群益道瓊美國地產 陽光能源-DR 奇鋐 華泰 第一金工業30反1 雷虎 和鑫 錸德 FH富時高息低波 波力-KY 立萬利 倫飛 國泰RMB短期報酬 聯德 虹光 富邦臺灣中小 泰碩 威盛 國泰新興市場 玉晶光 浩鑫 新光內需收益 晶彩科 國碩 FH美國金融股 穎漢 銘旺科 新光中國政金綠債 迎廣 統懋 新光投等債15+ 全國電 翔耀 新光ICE美國權值 皇昌 太空梭 宏洲 遠雄來 兆勁 嘉裕 夏都 麗臺 東華 欣欣 吉祥全 立益 統領 憶聲 佳和 客思達-KY 科風 聯發 康師傅-DR 力特 昶和 神州-DR 喬鼎 三洋紡 晨訊科-DR 正達 本盟 一零四 晟鈦 正道 欣天然 聯德 瑞利 新海 同泰 樂士 欣高 新世紀 正峰新 jpp-KY 誠研 億泰 台數科 誠創 懷特 基勝-KY 嘉威 燁興 泰昇-KY 聯合再生 千興 吉源-KY 尚志 威致 力銘 華豐 亞太電 首利 達能 麗正 太極 東訊 誠美材 華泰 傳奇 錸德 慧友 倫飛 悠克 虹光 友勁 威盛 百一 浩鑫 捷泰 國碩 天瀚 銘旺科 迅杰 統懋 華上 翔耀 光麗-KY 太空梭 元晶 兆勁 華冠 麗臺 裕豐 吉祥全 寶徠 憶聲 皇昌 科風 陽明 力特 六福 喬鼎 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 聯德 耀傑-DR 同泰 同方友友-DR 新世紀 晨訊科-DR 誠研 友佳-DR 誠創 陽光能源-DR 嘉威 精熙-DR 聯合再生 中福 尚志 雷虎 力銘 中視 亞太電 秋雨 達能 新利虹 太極 國光生 誠美材 傳奇 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 巨騰-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 商億-KY