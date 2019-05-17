

◆盤勢分析

1. 因多家公司財報亮眼，道瓊指數、那指與 S&P 連續三日上揚，但部分科技股表現不佳，費半指數則下跌，終場四大指數跌幅介於 - 1.68%~+0.97%。其中，指標股 AMD 上漲 1.56%，谷歌上漲 1.18%，NVIDIA、FB 等小漲，INTEL、APPLE 小幅下滑 0.5% 以內，台積電 ADR 下跌 1.10%、美光下跌 2.86%。

2. 受到美國總統川普宣布美國進入緊急狀態，華為等 70 家中企被列入進口黑名單，周四亞洲股市停止連續兩日的漲勢，台股早盤平盤附近開出後，華為相關供應鏈個股下跌，指數低檔震盪。臨近收盤強勢股轉弱，跌幅逐漸擴大，加權指數終場收在 10474.61 點，下跌 86.1 點，跌幅 0.82%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收長黑 K，上方月線蓋頭反壓沉重。

(2) 量能：成交量縮至 1137.42 億元，呈現量縮震盪走低格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標進入超賣區、MACD 柱狀體走平。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 149.43 億元；外資 - 138.25 億元、投信 3.31 億元、自營 - 14.49 億元。

4.OTC 指數開平走低，終場收 134.67 點，下跌 1.47%，呈現長黑 K 再失年線，預期短線仍將在半年線與年線之前震盪築底。

5. 跌深電子：蘋概 4943 康控 - KY、通訊上游 3163 波若威、電子紙 8069 元太短線跌幅超過 30%，股價開始出量轉強。

6. 汽車、資產：2206 三陽 1Q19 業外土地處分收益挹注 19 億元，EPS2.41 優於市場預估，股價收盤上漲 4.46%；此外，中美貿易爭端升溫，資金進駐資產相關股票，2515 中工、2913 農林、1503 士電、2504 國產等逆勢上漲。

7. 水泥：1102 亞泥 1Q19 獲利年增 84%，內外資法人看好後市，股價帶量創近期新高；帶動 1101 台泥周四逆勢走高。

8. 塑化、化工：綠色環保新規 IMO 2020 將上路，6505 台塑化有望受惠，外資調高評等，股價周四股價上漲 1.8%。4766 南寶 4 月營收年增 11.31%，並獲 MSCI 納入小型指數成分股，股價即將挑戰前波 170 元。

9. 目前台股外有美中貿易的消息面衝擊，內有外資持續賣超下，走勢相對疲弱，預期短線仍將在季線與年線間震盪，後續觀察年線 10446 點為有沒有守住，投資上建議仍以少量操作，嚴控個股風險。

10. 亞泥法人齊喊買：1102 亞泥公布首季財報，受惠毛利率上揚與業外收益增加，單季淨利年增 54％，每股純益超越市場共識一成以上，市場法人看好亞泥在大陸市場營運動能轉強，目標價上看 51 元。展望第二季，因湖北水泥價格 4 月初每噸調漲 6％、江西價格調漲 5％，搭配大陸基礎建設與房地產投資加速展開，預期大陸第二季水泥均價仍為上揚趨勢。

11. 不怕貿易戰 外資升瑞昱目標價：因中美貿易 戰恐怕進一步波及智慧型手機、筆電產品，加上外資機構示警大陸智慧機 OEM 廠砍單，市場資金轉向智慧機產品關聯度低的個股。2379 瑞昱享有無線藍牙耳機蓬勃發展的物聯網（IoT）商機，加上車用產品的成長，其營業利益率可望進一步擴張；外資並預期瑞昱今年獲利成長直逼四成。

