國銀衝刺新南向 一銀柬埔寨獲利稱霸 再增設2支行

國銀大舉衝刺新南向，金管會今 (16) 日同意第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行向柬埔寨主管機關申請於金邊分行轄下增設新金邊支行及 271 外環道路支行。

柬埔寨近年經濟高度成長，吸引多家國銀搶進，包括：國泰世華銀行及玉山銀行各設有 1 家子行，一銀、合庫銀及兆豐銀行等 3 家銀行設有分行，及上海商銀設有代表人辦事處。

據金管會統計，截至 3 月底，一銀柬埔寨分行獲利新台幣 2.18 億元，玉山銀獲利 1.2 億元、合庫銀 1.02 億元，兆豐銀 0.75 億元，國泰世華銀 0.5 億元。

金管會表示，一銀為了掌握東協市場金融業務發展商機，經評估柬埔寨經濟及金融情況，以及與我國雙邊貿易與投資等情形，同時為提升金邊分行整體營運規模及效益，因此向金管會申請於柬埔寨金邊分行轄下增設新金邊支行及 271 外環道路支行，以逐步擴展當地金融服務網絡。

目前一銀於柬埔寨金邊分行轄下已有中洲、奧林匹克、桑園、堆谷、水淨華、永盛、暹粒等 7 家支行，加計本次申請之新金邊支行及 271 外環道路支行，共有 9 家支行。

此外，一銀目前海外據點計有 1 家子行（轄下 6 家分行）、19 家分行、8 家支行及 2 家代表人辦事處，分別位於美國、新加坡、英國、香港、日本、柬埔寨、加拿大、越南、澳洲及大陸地區等國家或地區。