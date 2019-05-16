元大特股高息ETN上市7天 銷售破萬張 市占率近70%

元大特股高息 20 報酬指數 ETN(020008-TW)，4/30 日上市以來，短短 7 個交易日，銷售即突破 1 萬張，金額更超過 1 億元，市占率接近 70%。

元大金 (2885-TW) 旗下元大證券解釋，銷售熱度能一枝獨秀，在於該 ETN 追蹤優質特別股及高殖利率股，且沒有追蹤誤差，不但該賺的股票殖利率都賺得到，萬一盤勢不好時也相對抗跌，尤其目前台股在萬點，又進入熱鬧的除權除息季節，「元大特股高息 N」連結標的，更享有優勢。

「特股高息 20 報酬指數」目前權重前十大成分股為中華電、國泰特、國泰金乙特、富邦金乙特、台灣大、富邦特、廣達、遠傳、華碩、台新戊特。回測過去 5 年績效顯示，特股高息 20 報酬指數的股票殖利率為 5.02%，比加權指數殖利率 3.98% 高出 1 個百分點，表現出色。

ETN 由券商發行，承諾支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，故沒有追蹤誤差，另須扣除投資手續費用，而買賣方式和買股票一樣，用證券帳號就可下單，第一次買進需先簽署風險預告書。

ETN 是以發行人信用為擔保，且由發行券商負責造市，投資人需謹慎挑選發行券商，以降低可能面對的信用風險，並享受較好的造市品質，此外，ETN 設有到期日及提前強制贖回的機制，投資前應詳閱公開銷售說明書。