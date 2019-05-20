2019米蘭國際家具展 朝聖設計界奧斯卡

文．李佳芳

(來源．繽紛設計提供)

2019 年米蘭國際家具展商周從設計趨勢，到空間的策展操作，以及會外展凝聚多方討論的永續議題；從家具代理商、室內設計師以及建築師的 3 方觀點，帶你看懂本屆米蘭家具展！

邁入第 58 個年頭的米蘭國際家具展（Salone Internazionale del Mobile ），今年主題聚焦在李奧納多．達文西（Leonardo da Vinci）逝世 500 週年，更擴大成城市節慶活動。會場內集結了 181 個國家的觀眾，共超過 2400 家品牌參展，以及相應米蘭國際家具展的米蘭設計週，向外發散的會外活動匯聚成益加精彩的盛事，也表露出米蘭的城市企圖心。

主展場內，可見頂尖家具品牌 Tacchini 、Edra、Meridiani 等最新發表作品，可觀察領導品牌對於設計與空間思維的演繹，而今年特別盛大的燈具展足足占據了 4 座展館之廣，更是光彩奪目！

最值得矚目的會外展，有米蘭 3 年展設計博物館（The Triennale Design Museum），也在義大利蒙札皇宮美術館（Villa Reale di Monza）內策劃一系列義大利經典設計展，按照年份展出從 50 年代到 80 年代的傑作。此外十足精彩的米蘭 3 年展（XXII Triennale di Milano），更提出「破碎的自然（Broken Nature）」集合來自不同領域的藝術創作，聚集非常多有趣的關注點，成為設計師靈感大寶庫。

本文刊登於《商業周刊》1644 期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

來源：《商業周刊》 1644 期

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