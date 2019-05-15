【日盛投顧】季線為中線多空重要分水嶺

◆盤勢分析

1. 週三為台指期結算日，台股開平高走高震盪，最高點 10,612 點未收復 5 日線（10,617 點）、季線（10,621 點）、10 日線（10,799 點）及月線（10,893 點），最低點 10, 點守穩年線（10,448 點）及半年線（10,201 點），終場指數上漲 41.46 點，漲幅 0.39%，收在 10,560.71 點，成交金額為 1,142.34 億元，小於 5 日均量（1,271 億元）及 20 日均量（1,255 億元）。三大法人合計賣超 126.52 億元：外資賣超 135.24 億元、投信買超 6.12 億元、自營商買超 2.60 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 10,363 點至半年線，壓力為 10 日線附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（20）小於 50，短線震盪整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.92%，收在 136.68 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為半年線（132 點）附近，壓力為季線（139 點）附近，KD 技術指標開口轉為向上，9 日 K 值（30）小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括金融、遊戲、生技、高爾夫球具相關等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、鴻家軍、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、原物料、高爾夫球相關等。

半導體、藍芽耳機、PCB、系統整合、太陽能、高殖利率、內需、高爾夫球為近期盤面主流

1. 半導體：IC 封測指標為 2449 京元電、6147 頎邦等，IC 設計重點股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6462 神盾、8016 矽創、8081 致新等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 2337 旺宏、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。

2. 藍芽耳機：產品價格進入需求量爆發的甜蜜點，相關公司如 3227 原相、2379 瑞昱、2454 聯發科、5272 笙科、6202 盛群、4919 新唐、6568 宏觀、2439 美律、6217 中探針、2340 光磊、2356 英業達、4915 致伸、2367 燿華、6558 興能高、3376 新日興等長線可望受惠。

3.PCB：3037 欣興、8046 南電因 ABF 基板供需吃緊而營運正向，6552 易華電 COF 基板營運正向，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用。

4. 系統整合：軟體應用日廣，族群指標股包括 4953 緯軟、2480 敦陽、3029 零壹、3147 大綜、6214 精誠、2471 資通、5210 寶碩等。

5. 太陽能：需求未見回溫，但資金輪動，3576 聯合再生、2406 國碩、3691 碩禾週三強勢。

6. 高殖利率：股利政策近期為市場關注焦點，可留意如 2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑三寶、1101 台泥、1102 亞泥、2501 國建、2204 中華、2707 晶華、2915 潤泰全等。

7. 內需：選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2207 和泰車、食品 1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

8. 高爾夫球：伍茲重返榮耀，高爾夫球運動再起，指標有 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安等。