中國上演貿易復仇戰 台股重挫近200點直接摜破年線

面對美國一再挑釁，中國也對美國採取報復性關稅，美股全面嚇趴，其中，道瓊工業指數狂瀉 617.38 點，亞股早盤也都倒地，台股以下跌 78.08 點開出，不到一分鐘就重挫超過 150 點，直接摜破年線、10400 點大關，且跌勢未止，早盤最重跌近 200 點。

中國對約 600 億美元的美國商品進行報復，美中貿易摩擦再升級，美股恐慌指數飆逾 27%，殖利率曲線再度出現部分倒掛，美股全數崩跌。

道瓊指數下跌 617.38 點，或 2.38%，收 25324.99 點。那斯達克指數下跌 269.92 點，或 3.41%，收 7647.02 點。標普 500 指數下跌 69.53 點，或 2.41%，收 2811.87 點。費城半導體指數下跌 69.92 點，或 4.73%，收 1408.95 點。

儘管 MSCI 今晨新增 10 檔、刪除 5 檔成分股，增多刪少，但是台股還是難敵貿易戰的全球性利空，早盤就暴跌近 200 點，最低跌到 10363 點，且再度上演股匯雙殺。

MSCI 明晟本次主要指數成分股調整，台股在全球小型指數新增的 10 檔，包括：奇鋐、英利 - KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科、聯邦銀。

台股在全球小型指數刪除五檔，包括則是中興電、嘉里大榮、隆達、神腦、伸興。