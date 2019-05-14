

◆盤勢分析

1. 中國財政部昨日宣布，從 6 月 1 日起對 2,493 項美國產品加徵關稅的幅度將提高到 25%，1,078 項產品的加徵關稅加徵幅度提高至到 20%，974 項提高到 10%，595 項則維持為 5%，美國總統川普昨晚也表示，他還沒有決定何時對中國剩餘 3250 億美元商品加徵關稅，但計劃下個月 G20 高峰會上將與中國國家主席習近平會面，美股四大指數均呈現下跌，跌幅為 2.38%~4.73%，其中以費城半導體跌幅最重。

2. 美國總統川普表示將再啟動對中國的 3,250 億美元進口商品加徵 25% 關稅程序，使得周一亞股再度承壓，台股早盤低盤開出，買盤低接意願薄弱，成交量明顯萎縮，收盤 K 線出現中長黑 K 失守季線。終場指數下跌 154.70 點，跌幅 1.44%，收在 10,558.29 點，成交金額為 1,138.76 億元。三大法人合計賣超 36.61 億元：外資賣超 40.72 億元、投信賣超 7.65 億元、自營商買超 11.76 億元。

3. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量萎縮至 1,100 億附近，後勢下跌須量縮至千億之下或者反彈須放大五日均量之上。

(2) 均線：收盤失守季線，短線下檔支撐為年線。

(3) 技術指標 K 值下滑至 15.06，屬超賣區，KD 往下開口擴大，須留意 10,600 點上檔賣壓。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電外資短線賣壓何時結束及股價能否守穩季線並轉強。

4. 櫃買指數跌幅 1.79%，收在 135.04 點，相對集中市場弱勢。9 日 K 值向下至 15.62，屬超賣區，短線支撐為 132 點附近，壓力為 139 點附近。

5. 觀盤重點：台股週一失守季線，惟成交量萎縮並未出現恐慌性賣壓，後勢若下跌成交量須量縮至千億之下或者反彈放大至五日均量之上才有利指數出現價穩量縮止跌。盤面結構部分，電子資金佔大盤成交比重下降至 63.65%，資金轉往傳產、金融及高殖利率等相關個股。選股方向可留意系統整合、IC 設計、越概、自行車、金融、高殖利率股等類股輪動。

6. 美中貿易衝突加劇，熱錢為避險，大舉撤出亞洲新興市場，亞洲貨幣走勢全盤皆墨；據匯銀主管估計，外資昨日在台匯出近 8 億美元，使匯市爆量重挫，新台幣匯率連四貶，終場貶值 1.24 角，收 31.082 元，為七個月低點，總成交量 15.975 億美元。

7. 法商科法斯示警：貿易戰升溫 衝擊 ICT 台商，美中貿易戰越演越烈，法商科法斯亞太區經濟學家宣凱（Carlos Casanova）提醒，台灣是全球 ICT（資訊與通信科技）產業大國，供應鏈移轉需要時間，台灣是出口導向國家，美國對中國進口品加徵關稅，對台灣影響不容小覷。

8.MSCI 今日零晨發布對 A 股納入因子將從 5% 提高為 10%，屆時將公布新納入和剔除的個股名單，新名單組成的指數預計全年為 A 股帶來人民幣 4,600 億元、約新台幣 2.1 兆元的資金流入。

