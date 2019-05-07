【永豐期貨】台指選擇權盤後－重挫後回彈 台股收復月線觀望

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 111 點至 10971 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 16.14 點，電子期逆價差縮至 - 0.87 點，金融期逆價差擴至 - 2.3 點。現貨部分，三大法人買超 1.93 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5372 口至 26614 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6941 口至 56949 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 6292 口至 22988 口。

由於川普周末在推特抱怨中美貿易談判相關消息，週一美股三大指數跳空開低，不過隨著市場逐漸消化後，三大指數均填補空方缺口並收復大部分失土，激勵週二昨天重挫的亞股反彈走高，台股在台積電、鴻海、大立光的攜手上攻下強勢走高，即便 11 點過後站上 11000 關卡後出現拉回，但並未出現明顯賣壓，終場加權指數上漲 90.02 點或 0.83%，收在 10987.14 點。技術面觀察，雖然今天指數漲幅不小且站回月線，但紅 K 包在昨日黑 K 之中，且成交量能由 1388.59 億縮至 1118.86 億，顯示市場略為呈現呈現多空觀望的氣氛。目前市場仍持續聚焦貿易談判，最新消息是中國官員仍如期赴美進行會晤讓市場稍鬆一口氣，但並不代表後續談判肯定順遂，短期間多空都不建議過於躁進。

選擇權分析

明日將結算的週選擇權 OI 最大量區支撐壓力由 10800~11000 縮窄至 10900~11000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.35，反應籌碼面為偏多架構。兩項指標顯示恐慌情緒暫時降溫。但 VIX 指數下降 0.65 後仍高達 15.8，顯示市場仍有一定的避險情緒存在。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。