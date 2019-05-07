【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中國外交部昨日表示，中國副總理劉鶴本週仍將依照原定行程前往美國進行貿易談判，消息一出，美股受到激勵跌幅收斂，台股開盤同步受到市場信心回籠影響走高，加上台股三王大立光、鴻海、台積電皆出現上漲，帶動電子類股上漲超過 1%，終場台股上漲 0.83%。

《國際金融市場焦點分析》

美中本週仍將如期舉行貿易談判，市場對於中美貿易談判破局之擔憂緩解，及中國人行宣布決定從 2019 年 5 月 15 日開始，對聚焦當地、服務縣級的中小銀行，實行較低的優惠存款準備金率，釋放長期資金約人民幣 2800 億，帶動早盤陸股及 A50 指數走高，加上午後，中國官方消息指出，中方應美方邀請續談中美貿易談判，帶動 A50 指數持續走高，漲幅突破 1%。

《國際商品市場焦點分析》

受到美國總統週日無預警宣佈，針對中國 2000 億美元商品關稅調高至 25%，市場對於中美貿易談判破局擔憂出現升溫，導致早盤輕原油期貨一度下跌至 60 美元附近，不過受到中國外交部表示，中國副總理劉鶴本週仍將依照中美貿易談判之行程前往美國進行談判，此舉消除市場疑慮，加上美國制裁伊朗原油行動升溫，原油市場供應短缺或將持續，帶動昨日輕原油期貨仍上漲 0.5%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證