【永豐期貨】台指選擇權盤後－電子三王攜手上攻 台股強漲創波段新高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 114 點至 11092 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 4.3 點，電子期逆價差縮至 - 0.3 點，金融期逆價差縮至 - 0.56 點。現貨部分，三大法人買超 67.6 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5662 口至 32173 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 4044 口至 60751 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1663 口至 25224 口。

週四美國股市持續消化 Fed 主席暗示暫時不降息的言論，三大指數收黑，不過費半指數逆勢走高，台積電 ADR 上漲 1.32%，週一台股在台積電領軍帶領下開高走高，雖然台積電盤中有獲利賣壓浮現，但持續有買盤進場，十點過後台積電、鴻海、大立光等電子權值股攜手向上走高，加權指數持續呈現緩步走揚直到收盤，終場加權指數上漲 91.81 點或 0.83%，收在 11096.30 點，成交量能增加 132.8 億至 1148.2 億。整體而言，今天類股結構不再是靠金融傳產撐盤，電子指數回神一舉上漲 1.57%，台股以實體中紅 K 創近期波段新高，KD 指標轉為黃金交叉向上，而今日外資期現貨也都呈現偏多操作，短線上由多方掌控發球權，但整數關卡震盪難免，仍須留意拉回風險。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10900~11050 上移至 11000~11100 點，壓力支撐同步上移，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.46 升至 1.54，反應籌碼面為偏多架構。VIX 指數也下降至 12.41 的近一個多月新低。整體選擇權部位呈現偏多架構。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。