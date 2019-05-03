【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

能源類股走跌拖累昨日美股走勢，不過受到美半導體類股上漲及財報表現較原先預期優異，加上台積電此前亦表示，第二季度為今年營運谷底，台股受到電子類股樂觀情緒激勵呈現走高，終場台股上漲 0.83%；籌碼面上，外資期現貨合計買超 130.46 億元。

《國際金融市場焦點分析》

伊朗表示若美國加大對伊朗制裁，OPEC 將有破裂之風險，市場擔憂減產協議無法持續，使得昨日美股由能源類股領跌下呈現下跌，恆生指數開盤及香港 H 股開盤同步受到美股走跌影響呈現下挫，不過受到週三聯準會主席鮑威爾於記者會上表示不會降息之言論，市場對於銀行類股利差不在如先前悲觀，推動銀行類股領漲恆生指數上漲。

《國際商品市場焦點分析》

受到聯準會表示不進一步實行寬鬆貨幣政策，導致風險資產同步走跌，加上美國宣佈將加大伊朗制裁行動，伊朗能源部長表示，若美國加大對伊朗制裁，將導致 OPEC 組織面臨分裂之風險，市場擔憂在伊朗制裁下，OPEC 內部若出現分裂，減產協議將無法持續，原油庫存恐將再度面臨增加的情境，在供給過剩風險再度升溫影響下，導致昨日輕原油及布倫特原油期貨同步走跌。

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