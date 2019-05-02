【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

聯準會主席鮑威爾於利率決策會議上表示，目前通膨下跌僅僅是暫時性因素，不會縮緊或放鬆貨幣政策，在未來降息機率下降，及金融類股開始反應股債同步回升之利多下，使得今日台股由金融類股領軍呈現上漲，收盤台股上漲 0.34%。

《國際金融市場焦點分析》

聯準會維持利率不變，且暗示短期內沒有調整利率的意願，聯準會主席鮑威爾發言不如預期鴿派，導致市場預期聯準會今年降息機率出現下滑，推動昨日美股走跌，今日港股開盤受到美股下挫影響呈現下跌，不過受到中國 5/1 長假效應帶動，市場預期此次中國消費有望再度增加，澳博控股、銀河娛樂及金沙中國等博彩類股受到激勵走高，領漲恆生指數由黑翻紅上漲。

《國際商品市場焦點分析》

據彭博社報導，沙烏地阿拉伯能源大臣稱 OPEC 及其盟國可能會將減產協議延長到年底，以降低全球原油庫存，輕原油受到激勵呈現上揚，站上 64 美元整數大關，不過週三受到市場傳出利比亞、伊拉克產量有所增加，加上 EIA 公佈原油庫存數據，原油庫存受美國原油產量上升及進口增加影響，導致輕原油期貨及布倫特原油期貨走勢回檔，原油期貨整體在勞動節假期期間仍呈現上漲。

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