威強電擬配息1.5元 轉投資威聯通擬海外籌資架構重組

威強電 (3022-TW)26 日公告，每股擬配發 1.5 元現金股利，若加上減資每股退還的 4 元，股東每股共可拿回 5.5 元，而威強電今日也宣布，將參與轉投資公司威聯通架構重組，並配合對外投資，擬將持有威聯通的股份全部轉讓予特別目的公司，未來擬於海外進行資本市場籌資。

威強電去年每股純益 2.87 元，公司擬配發 1.5 元現金股利，其中盈餘分配現金股利 1 元、資本公積發放 0.5 元，配發率 5 成，若以 26 日收盤價 33.95 元計算，現金殖利率 4.4%。

而威強電今日也宣布，轉投資的威聯通擬於海外進行資本市場籌資規劃，因此威聯通擬將其公司股份，轉為由設立於開曼群島的特別目的公司 QNAP Holdings Limited 所持有，並以 QNAP Holdings Limited 做為可能的潛在海外資本市場籌資規劃主體。

威強電發言人陳怡蓉表示，擬配合 QNAP HoldingsLimited 可能的潛在海外資本市場籌資規劃，以及外國人投資條例及相關申請許可等規定，以自有資金 37.32 億元，認購 QNAP Holdings Limited 發行股份總數 35.47%。

陳怡蓉強調，本次取得及處分為參與威聯通科技的架構重組，整體交易完成後，有價證券投資帳面總金額並無變動，且無實際處分利益。