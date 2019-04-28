〈觀察〉南山人壽連二罰、被開鍘780萬後 金管會恐還有下一刀

南山人壽近期風波不斷，繼登錄興櫃卡關被金管會退件後，金管會接連兩天開罰南山人壽，合計開鍘 780 萬元，但是南山人壽遭罰的厄運恐怕還不會停止。

南山人壽花費了近 5 年耗資上百億更換新 IT 整合保戶資料「境界成就」系統，卻因系統不穩，多次傳出成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常等狀況，由於影響業務員與保戶權益，金管會已盯上「另案處理」，不排除後續還會再開罰。

南山人壽 2017 年底裁減了收費員，當時寄通知單給保戶，明訂保戶若在 2018 年 1 月底前未回覆，就視為同意變更收費方式，被金管會認定為「片面變更保單收費方式」，波及 3 萬多張保單權益受損，甚至有 256 張保單停效、2407 張保單墊繳。

雖然，南山人壽事後「亡羊補牢」，受影響的保單全數聯繫過一遍，沒讓保戶的保單效力真的停效，保單墊繳的費用也全數返還，不過，金管會認為，這是保險史上首度發生的案例，保險業有別一般行業，資金大部分來自於保戶，做任何決策前更應全盤謹慎考量再執行，而非事後補救，保險局最終決議，對南山人壽重罰 600 萬元。

金管會並認為，南山總經理許妙靜「決策失當、未善盡監督」，處以停職半年；而客戶服務資深副總吳雲嬌、財務副總范嘉玲也被認為業務督導不周，兩人皆停職 5 個月。

緊接者金管會是認定南山人壽投資國內股票及外匯操作有 6 大缺失，有礙健全經營之虞，19 日晚間再宣布對南山人壽開罰 180 萬元。

但南山人數的懲處案可能還沒停止。

南山人壽耗資上百億，花費近 5 年完成系統的開發、測試及上千萬筆資料轉換，為 614 萬個保戶打造新的資訊系統平台「境界成就」，於 2018 年 9 月 10 日起上線，至今已近 8 個月，但卻不時傳出系統不穩的「災情」，造成部分保單停效、錯帳、甚至是多扣款情況發生，讓業務員客訴電話接不停，雖然南山人壽針對系統錯亂的個案緊急處理，讓保戶權益不受損，但依舊引發金管會關切。

南山人壽境界成就計畫，因系統規模及處理資料量龐大，需要處理近上億筆資料，系統上線難免有部分問題，南山人壽強調，系統日趨穩定及持續優化，作業效能已逐步提升。

金管會保險局也緊盯南山人壽，要求該公司絕對不允許停掉境界新系統，而是必須從恢復舊系統平行測試跟新系統穩定二種方式來解決問題，且接下來每周都會跟南山人壽開會。

而針對南山人壽境界系統所造成對保戶與業務員的影響，據了解，金管會也已「另案處理」，預期後續可能還另有罰單等著南山人壽。