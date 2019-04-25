【華冠投顧】強心臟人工盤(3)－萬一天花板變地板？？？

◆盤勢分析

焦點個股：2303 聯電、3035 智原、3049 和鑫、6182 合晶、8210 勤誠

昨晚美股能源股跌，特斯拉財報虧損使美股道瓊小跌 59 點（NASDAQ 盤中創新高），費半因為芯科實驗室、泰瑞達等因為財報佳，帶動指數再創新高…… 台股連續 2 天強心臟金手指拉尾盤之後…… 今天開盤先殺再拉…… 輕鬆的站上萬一點第 3 天！！萬一點的天花板偷偷的被控盤阿尼奇的金手指點石成金（天花板漸漸變成地板囉），金手指今天只要輕拉股王 3008 大立光、2308 台達電、5871 中租 - KY、3711 日月光、1326 台化…… 加上 2303 聯電 Q1 轉虧為盈，去年 EPS 0.58 元全數配發股利 + 實施庫藏股 20 萬張直攻漲停，帶起 3034 聯詠、3035 智原上漲，大盤開低走高，收 11039 點，成交量為 1,128 億！！！OTC 矽晶圓族群開始走強，由 6182 合晶領漲帶動 3532 台勝科、6488 環球晶、5483 中美晶…… 讓 OTC 也開低走高幾乎收最高…… 收盤漲 0.19%，成交量 300 億……

小心漲多勿追追追，否則很容易槌槌槌：3027 盛達因涉嫌詐貸打跌停板，不斷提醒好友，台股上演「抓龜走鱉盤」，要逢低布局，並在 4/2 送《金光搶搶滾飆股集》，4/22 送《【七仙女】飆股集》…… 叮嚀好友逢低佈局優質股，即可賺大錢…… 千萬不可急躁的追追追…… 很容易槌槌槌…… 例如：昨天追反彈的散熱族群如 6230 超眾、3483 力致、3653 健策、3324 雙鴻今天就槌槌槌……，昨天追 8210 勤誠漲停行情，今天也差點跌停！！今天再去追漲停的 3049 和鑫…… 尾盤立馬槌槌槌（今天振幅達 16.11%）……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

