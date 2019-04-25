【華冠投顧】美中4/30、5/8進行貿易談判 對行情的影響 你一定要知道

◆盤勢分析

昨日提到「下周一摩台期即將結算，多方撐指數於高檔的誘因仍在，而美股隨時有可能突破去年高點創歷史新高，故維持 "大盤整理過後可望創高" 看法。不過下半周多頭要儘快轉強上攻才好，因為從年初起漲至今，低量整理頂多休息一周就有續攻動能，如果多頭拖到下周摩台期結算還遲不表態，恐陸續引出不耐久盤的賣壓出籠」。

在美股三大指數回檔、亞股普遍下跌、陸股急殺跳水背景下，今日台股表現相對強勢，大盤開低守住五日線後一路震盪向上，終場逆著國際盤 + 12 點，OTC 指數 + 0.2%。

今天大盤雖然沒走出多頭表態動作，不過相較於國際股市已屬可圈可點，除此之外，內在結構也漸有好轉跡象，包括 "大盤委賣張數" 降到低檔水位、"大盤委買張數" 於利空下擴增、期貨價差轉強、日 KD 指標黃金交叉... 等，故維持 "大盤整理過後可望創高" 看法。

目前多方控盤格局不變，大盤短線強勢整理（守在 4/15 向上缺口 10836~10849 之上）格局亦不變，整理過後有再挑戰去年高點的潛力，多頭最重要的強弱支撐仍看 4/8 向上缺口 10741~10759。

＜你一定要知道的行情看法＞

去年聖誕節過後美股反轉向上，至今漲勢未歇，也帶動國際股市紛紛走揚，主因有二：(1)美國聯準會 (FED) 的超鴿派聲明（預期至少上半年不會升息）；(2)美中貿易談判持續良性發展。由此可知，「美中貿易談判進展」將對 5～6 月全球股市行情具有重大影響力。

今日陸股跳水，但美中也即將在 4/30、5/8 進行兩次貿易談判，目前傳出最快 5 月底簽協議。究竟「美中貿易談判進展」將如何引領後續行情呢？

＜操作策略＞

近期的選股原則，就是藉由台股震盪或壓回的契機，鎖定能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群，因為這類 "疾風知勁草" 個股往往都具備強勢股 DNA，成為整理過後的新主流。

由於台股整理節奏偏正向發展，因此昇楷上周五開始陸續佈局新一輪的 "疾風知勁草" 標的，至於整理結構中的《(智慧好夥伴)5425 台半》仍續抱，隨移動停利點動作，其餘個股追蹤請收看今天的 "盤後影音"。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，《2303 聯電》宣布實施庫藏股帶動股價漲停鎖死，聯電集團《3035 智原》、《3034 聯詠》、《3094 聯傑》... 同步放量攻堅；「運動大聯盟」《1476 儒鴻》再創新高，《4426 利勤》、《9938 百和》、《1477 聚陽》、《9901 豐泰》、《9802 鈺齊 - KY》... 連袂走揚；矽晶圓族群《6488 環球晶》、《6182 合晶》、《5483 中美晶》... 在利空下開低走高；單兵突破股則有《2339 光罩》、《4958 臻鼎 - KY》、《6271 同欣電》... 等。

今日弱勢股方面，被動元件龍頭《2327 國巨》Q1 毛利率大幅下滑，股價寫下本波新低，雖然終場放量力收紅盤，但整個族群仍普遍下跌，在《2327 國巨》重上均線糾結區前，暫保守看待；盤面跌勢較重者包括《3189 景碩》、《6230 超眾》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

