華建前董座發聲明稱無意挑起經營權之爭 近期股價起伏波動激烈

大華建設 (2530) 經營權之爭再起，面對萬安生命科技集團總裁吳珅篁多次喊話有意角逐經營權，日前甚至宣布將發動股東臨時會改選董監事，華建前董事長暨大股東林文亮昨 (24) 日發出聲明強調，無意挑起任何所謂的經營權之爭，一切以維持公司穩定經營，維護全體股東及購屋消費大眾之權益保障為優先考量。近期華建在市場派大股東發出有意發動股東臨時會下，股價震盪起伏激烈。林文亮指出，對於近日來，各大媒體報導大華建設大股東殯葬大亨吳珅篁計劃依公司法規定召開股東臨時會，爭奪公司經營權一事，發表聲明，全文如下：



一、大華建設一直以來，專注本業，穩健經營，善盡企業社會責任，以提供高品質的建築生活空間，服務購屋消費大眾及維護股東權益，在業界亦著有良好聲譽基礎。



二、本人於民國 105 年 3 月 14 日已向當時的董事會辭任公司董事長一職，公司業務交由專業經理人負責，衡量公司資源及市場環境，兢業負責，一切經營資訊及董事會決議事項，依法辦理且公開資訊。



三、身為公司原始股東，感謝所有投資大眾及股東長期以來對公司的支持與鼓勵。董事會為公司決策單位，而本人對所有股東一向表達尊重，縱使對於公司經營方向及定位，與部分董事及大股東意見不同，但董事會對於公司之經營決策一向以維護公司形象及股東權益為最優先考量。本人亦絕無以考量個人利益、經營權為優先之情形，甚至對任何股東亦無任何傲慢之情事。



四、主管機關及各項相關法令，對於股東會之召集及股東權利之行使，有完整的法令規定及程序，本人對任何股東依法權利之行使，沒有任何意見及評論；同時也無意挑起任何所謂的經營權之爭，一切以維持公司穩定經營，維護全體股東及購屋消費大眾之權益保障為優先考量。



五、以上聲明，是為避免近期市場相關訊息，誤導投資大眾之投資判斷，請投資大眾審慎理性評估。



而華建在大股東吳珅篁日前放話後，消息於 3 月 20 日見報後，當日股價攻上漲停，成交量更由前一日的 215 張增加至當日的 1345 張，股價以 17.8 元漲停價作收，不過隔日成交量擴增至 1376 張，但股價卻開高走低，留下一根大黑棒，下跌 1.25 元，收在 16.55 元，隨後成交量急速萎縮，近一個月成交量幾乎都介於一、兩百張左右，甚至不到百張；不過 4 月 20 日媒體再度披露大股東萬安生命總裁吳珅篁擬依照公司法相關程序，發動大華建設股東臨時會全面改選董監事後，22 日盤中股價一度攻上漲停，成交量也由前一日 (19 日) 的 69 張暴增至 22 日的 1368 張，而 23 日成交量增加至 1430 張，盤中股價一度達 18.4 元創波段新高，不過昨 (24) 日成交量再度萎縮至 469 張，股價下跌 0.5 元，收在 17.05 元。



據了解，吳珅篁自 2013 年就低接華建；2017 年華建進行董監改選時，市場就傳出吳珅篁想積極入主，並希望入主華建後能讓華建跨界投資殯葬業；不過，當年股東會選舉結果，吳珅篁代表的市場派全軍覆沒，而吳珅篁近兩年持續加碼投資華建，此次再次傳出吳珅篁將發動股東臨時會，能否突襲成功？值得觀察。