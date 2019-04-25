【永豐期貨】台指選擇權盤前－週結算小V轉 台股高檔震盪小漲1.96點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 14 點至 11009 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 18.64 點，電子期逆價差擴至 - 0.6 點，金融期轉為逆價差 - 0.43 點。現貨部分，三大法人賣超 22.35 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3538 口至 25674 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6139 口至 56118 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5274 口至 17528 口。

週二美股四大指數收紅，S&P 與 Nasdaq 均創下收盤歷史新高，激勵週一亞洲股市紛紛跳高開出，不過鴻海今天再度上演開高走低，加上韓國股市率先翻黑後，陸港股與日股也相繼由紅翻黑，讓今天加權指數的走勢從開盤後衝高至 11070.85 後一路向下緩步收斂並跌至平盤下，直到下午 1:15 後鴻海、聯發科、國巨等權值股跌幅收斂，尾盤更是出現大單敲進台積電、大立光使指數收在平盤之上，終場加權指數小漲 1.96 點或 0.02% 至 11027.64 點，成交量能增加 89.95 億至 1209.29 億。整體而言，台股週三開高走低 5 日線有守，指數連四天小漲，日 K 技術面有逐步走高意圖，但 4 月 18 日的上檔反壓仍重，後續仍須量能補上越過壓力區，個股方面，近期台股主要由台積電撐場但鴻海大立光則拉回與整理，若後續三王還是只由一支獨撐則台股上行難度也將加大。

選擇權分析

今日週結算行情，台股盤中一路走低使盤中 VIX 持續震盪走升，指數一路向下修正至跌破 11000 點，然而莊家在萬一關卡防守力道強勁，1:15 後加大拉抬指數力道上演小 V 轉行情，使週選擇權結算在 11002 點。而目前 P/C Ratio 下降 0.08 至 1.34，外資雖然淨部位維持買 Call 賣 Put，但力道略為縮小，整體選擇權籌碼屬於偏多架構持續降溫。 (永豐期貨研調)



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