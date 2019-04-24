〈盤前解析〉券增量縮登「萬一」 結算「大的在後面」!

台股昨日上沖下洗，中盤由鴻海領軍，振奮多頭收復 11000 點大關，加權指數以 11025.68 點作收，但成交值縮至 1112 億元，盤後融券表現比法人更有戲，上市融券單日大增 3.1 萬張，攀升到 69.3 萬張。今日有周選擇權結算，還有 29 日的摩台指結算，盤面走勢掌控，都是「大的在後面」! 台股關鍵點位為 11011、11048、11087 點。

「萬一」關卡站穩比較重要，而衡量是否站穩，就用 11011 點關鍵點，只要收在 11011 之上，多頭大軍將以「萬一」為據點，持續北上，目標依序為 11048、11087 點，甚至更上層樓衝關 11100 點。但如今日獲利回吐賣壓湧現，回測 11000 點，多方防守點為 10985 點，不宜失守，否則將繼續在「萬一」關拔河，這波攻勢的最後防線，則是 10959 點。

11000 點為台股心理關卡，如果看融資券表現，明顯看到原本都在場邊看的散戶，參與意願大增。上市融資餘額 1319 億元，上市融券餘額 69.3 萬張，券資比高達 9.2%，在台股衝關「萬一」時，券資比急遽攀升到新高水位。仔細想想，台股的行情走勢，主導者是散戶還是大咖? 這一路盤勢由大咖強勢控盤，目前多方無敗筆，量縮只是大咖尚未出手，並非大咖已落跑。

不過，目前盤勢短線漲幅已高，中小型股確實有部分個股出現大咖調節下車跡象，對操作個股為主的投資人來說，難度大增。由於周選結算、摩台結算，大咖的目標放在指數上，權值股與大型股走勢，與中小型股可能出現不同調情況。

散戶想要搶搭台股「萬一」之上的順風車，除了得看清大咖動態，手腳要快更是不可或缺的條件。方向明確的權值股，以及兼具「營收高成長」的「高殖利率」股，將是當下較耐震的選股方向。(訊息僅供參考，請勿做為買賣股票之依據)