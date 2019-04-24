【永豐期貨】台指選擇權盤前－睽違半年 台股震幅擴大收上萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 45 點至 11023 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 2.68 點，電子期逆價差擴至 - 0.31 點，金融期轉為正價差 0.93 點。現貨部分，三大法人買超 23.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 851 口至 29212 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1523 口至 62257 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1292 口至 22802 口。

週一美國股市漲跌互見，Nasdaq 指數創六個月來收盤新高，週二亞洲股市早盤普遍上漲開出，但早盤鴻海、大立光、聯發科等電子權值股開高走低翻黑，讓萬一關卡得而復失，所幸大立光不到半小時後就止穩翻紅，而台積電持續有買盤進駐也使指數跌幅不致擴大，十一點過後市場消化韓國瑜對於總統初選的聲明以利多反應，鴻海、聯發科等原本早盤弱勢的電子權值股紛紛翻紅，尾盤更是有多檔權值股如台塑、台塑化、南亞、台積電出現買單敲進收於今日最高價，終場加權指數開高走高上漲 37.97 點或 0.35%，收在 11025.68 點，成交量能小幅下降 8 億至 1112.51 億。技術面觀察，台股日 K 結束連三日的開高走低狹幅震盪走勢，今日指數震盪加劇後收在睽違半年多的萬一關卡之上，顯示下檔支撐不弱，但目前成交量能並未放大，台股目前仍是高檔整理格局。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由昨日 10900~11100 點縮窄至 11000~11050 點，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 升至 1.42。外資選擇權操作加碼買 Call 賣 Put 的部位。選擇權籌碼面中性偏多架構再度回溫。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。