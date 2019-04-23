Epson結合和碩、北科大成立「自動化產業人才認證中心」

長期重視台灣自動化產業的育才計劃的創新科技品牌 Epson，今 (23) 日宣布與台科大以及和碩 (4938-TW) 成立「自動化產業人才認證中心」，未來將結合「專業設備」、「深度學習」與「實際應用」三方的資源，落實機械手臂軟硬體開發、設計工程的人才培育，協助加速台灣生產製造產業的升級轉型。

台灣愛普生指出，在工業 4.0、大數據及 AI 人工智慧的世界趨勢浪潮下，台灣生產製造業若要維持國際競爭力，自動化的升級轉型已然成為眼下最重要的課題。隨著企業導入與建置自動化設備的需求日益增加，掌握自動化優秀人才更是產業升級轉型的必要關鍵。

而此次合作內容由 Epson 提供機械手臂及位於汐止的機械手臂展示暨實驗中心，藉由多款機械手臂的部署及各式應用情境，結合和碩所提供的實際案例及專案，讓學員能在專業的業師培訓及實地接觸高端設備的環境下，精進自動控制專業能力與技術；台科大即將藉由種子教師開設相關課程及評鑑制度，此外也將藉由「自動化產業人才認證中心」的培訓標準，讓學員在完成課程後得以考取 Epson 原廠認證的「愛普生機械手臂人才能力鑑定證書」，成為擁有自動化及機械手臂整合之專業人才。

台灣愛普生董事總經理呂理廸表示，放眼未來的智慧工廠，AI 人工智慧與機械手臂將成為高效生產線的必要條件。Epson 於台灣在地市場深耕多年，面對產業缺工、缺才的困境，協助眾多生產製造業者轉型升級不遺餘力，不僅在自動化導入以及產線整合層面提供專業的顧問式服務，更依客戶需求量身打造維修與應用教育訓練課程。此次聯合三方的力量，備妥對應的資源、設備及環境，成立自動化產業人才認證中心，期望透過為期兩年的合作專案，深化在地人才培育，並在全球自動化浪潮下，作為台灣生產製造業者最強而有力的後盾。

台灣愛普生指出，Epson 全球首創折臂式 N 系列六軸機械手臂，擁有機體輕巧靈活的特性，不僅有效節省 40% 安裝作業空間，移載時間更是縮短 30%，其自動規劃最短路線的功能讓空間效率使用最大化、生產線效能最佳化。搭載 Epson 獨家的 QMEMS 石英微電機系統技術，更是為機械手臂打造「高速度」、「高精度」、「低震動」的兩高一低絕對優勢，Epson 四軸機械手臂更是深獲業界肯定，自 2011 年起穩坐全球市占率第一的寶座。

此外，Epson 機械手臂搭載 AI、獨家視覺及力覺感測器，讓機械手臂可融合圖像辨識物件的尺寸、顏色等特徵，以及抓取物件時的力量與速度感測。