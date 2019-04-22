【華冠投顧】高檔震盪修乖離、量能推升中小型



◆大盤趨勢

台指數自上周創高之後，已過三天的時間，由於上周五美股因耶穌受難日休市一天，影響周一的量能出現大幅度的縮減。不過，指數也守在 5 日線之上，可見多方氣勢仍在相當強勢的位置之上。另外，中國首季的 GDP 年增 6.4%，表現優於預期。加上本周美國將陸續公佈耐久財訂單以及消費者信心指數，都是影響美股後續表現的重要指標。如果美國經濟數據結果為正向發展，代表美中兩大貿易體，並沒有因為貿易戰的因素，而產生結構性的變化，若需求持續成長，則今年股市仍有創高的機會。

◆類股表現

今天主流的類股，集中在 5G 題材的概念股中，包括 3704 合勤控、5388 中磊，以及天線題材的 3491 昇達科，不過這個族群目前仍是個股表現為主，其餘個股仍維持整理的格局。另一方面，散熱、光學今天都出現拉回震盪，例如 3406 玉晶光跌停、3630 新鉅科、6668 中揚光拉回；而散熱方面，除了 3483 力致跌停之外，就是 3324 雙鴻、6591 動力 - KY 相繼出現漲多拉回，一句老話，不追高、風險少很多。最後，半導體的 2404 漢唐，今天帶量再創新高，在台積電收盤價持續墊高的前提之下，半導體設備商後續都可多加留意！

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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