大選期間外資撤出印度債市 四月以來拋售公債及企業債13億美元

印度大選期間，儘管外資持續湧進印度股市，但在債市已經開始撤出。

根據印度國家證券存管有限公司（National Securities Depository Ltd.）的數據顯示，四月以來，全球基金已賣出印度公債和公司債 895 億盧比 (約 13 億美元，與三月購入 166.4 億盧比形成大逆轉。

外資四月以來快速賣出印度公債及企業債。(來源：Bloomberg)

渣打銀行駐新加坡資深亞洲利率策略師 Nagaraj Kulkarni 表示，油價上漲、美國公債利率上升以及印度央行採取比預期更為溫和的道路，是外資流出的主要原因。

四月以來外資自公司債提款金額總計近 740 億盧比，而三月在印度央行放寬對外資投資公司債券的規定後，單月流入了 1477 億盧比。

另一方面，外資對印度股市的興趣仍然高張，四月以來全球基金購買 6.84 億美元的股票，累計今年以來買股超過 75 億美元，居亞洲之冠。

周四油價上漲，在印度能源成本飆升的隱憂下，印度盧比盤中一度跌至一個多月以來的最低水平；10 年期公債殖利率飆升 6 個基點，來到 7.62%；Sensex 指數則一度下跌 0.6% 債券價格下跌，因為油價的上漲再次暴露了該國能源成本飆升的脆弱性。

三月以來油價走高，印度盧比則反向下跌。(來源：Bloomberg)

FirstRand Bank Ltd. 孟買貿易商 Harish Agarwal 表示，油價飆升是影響印度資產的主要原因，市場擔憂在油價飆升下，印度的經常帳赤字擴大，將引發通貨膨脹，並使得利率前景蒙上陰影。